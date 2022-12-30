“4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız”

Gülsoy, “Türkiye, aylık 20 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak ihracatta güçlü bir performans gösterdi” dedi. Türkiye’nin AB tedarik zincirlerindeki konumunun pandemi ve gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası daha da önem kazandığını anlatan Gülsoy, Türkiye’nin kritik bir aktör olarak öne çıktığını hatırlattı. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yılın son kabine toplantısında Karadeniz’de 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin bulunduğunu müjdeledi. Toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe yükseldi. Bunun piyasa değerinin ise 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemizin doğal zenginlikleriyle dışa bağımlılığımızı minimuma indireceğiz. Kendi mühendislerimiz, sondaj gemilerimiz ve kendi iç dinamiklerimizle daha güçlü bir Türkiye haline geleceğiz.”

Artış trendi 2022'de de devam etti

Küresel ekonominin pandemi ile sarsıldığını hatırlatan Ömer Gülsoy, 2023 yılına ise jeopolitik gerilimlerin arttığı bir seyirde girildiğini aktardı. Gülsoy, Türkiye ekonomisindeki büyümeye değinerek, “İhracatımız, 2021 yılında yakaladığı artış trendini 2022 yılında da sürdürdü. Kayseri olarak 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de yakalayacağız. Türkiye, aylık 20 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak ihracatta güçlü bir performans gösterdi. Bununla birlikte, 2023 yılına girerken ihracatımız açısından daha rekabetçi şartların oluşmaya başladığını görüyoruz” şeklinde konuştu.