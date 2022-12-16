Abdioğulları, Anadolu 500'de 70'inci sıraya yerleşti

Türkiye’nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden olan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi AŞ, sektöründe 59 yıllık tecrübesiyle yükseliş grafiğini her geçen yıl daha yüksek noktalara taşıyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 400 bin metrekare alana kurulu 9 tesiste; polipropilenve polietilen hammaddeleri ile endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil alanında gerçekleştirdikleri ürünleriyle büyüyen Abdioğulları, Anadolu 500’deki zirve yolculuğunu sürdürüyor.

Abdioğulları, bu yıl Anadolu'nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 15 basamak birden sıçrama yaptı. Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 85’inci sırada bulunan Abdioğulları, bu yıl 70’inci oldu.

Daha fazla üretim, istihdam ve ihracat hedefine emin adımlarla ilerleyen firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 264’üncü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) yapılan ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 261’inci, Fortune 500 Türkiye 2020’de ise 351’inci sırada bulunuyor.

Toplam 8 tesisine yaklaşık 1800 işçi istihdamındaki başarısı

Abdioğulları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık 1800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, AR-GE çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirterek, “Bu başarının ayrıca, araştırmalar yapıp, uygun yeni ürün ya da hizmetin teminini hedef alarak, farklılıklara kucak açmakla da doğrudan ilgilidir” dedi.

Salih Sütcü, son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek için tüketicinin yaratılan farklılıklar ile dikkatini çekecek ürün ve hizmetlere yönelmenin önemine dikkat çekti.

İhracatın olmazsa olmazına da vurgu yapan Salih Sütcü, sektörlerindeki en gözde fuarlara katılım sağlayıp yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından takip ederek, bugünkü konumdan daha ileri noktada olmayı hedeflediklerini kaydetti.

GES yatırımı

Abdioğulları AŞ olarak hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduklarını, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklar için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 6 yılda ulaştığımız 25MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerimizi (GES) kurduk. Hedefimiz, GES gücünü her geçen yıl daha fazla artırmaktır” dedi.

abcoFARM ile tarıma yatırım

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 tesiste 1800 kişiye istihdam sağlayan Abdioğulları, 2020 yılında abcoFARM markası ile Çukurova’da 1000 dönüm alandaki narenciye bahçesi yatırımının ardından 870 dönümlük zeytin bahçesi ve Ereğli’de yer alan 1050 dönüm elma bahçesi projesiyle de toplamda 2920 dönüm alan ile tarım sektöründe de faaliyet gösteriyor.

AbcoARGE

Abdioğulları Ar-Ge Mühendislik Tasarım AŞ’nin yeni yatırımları ile her geçen gün büyüme trendi gösteren firma, bünyesinde inovasyona verdiği önem ile katma değeri yüksek ürünler üretmek için 2021’de bir adım daha attı.

2021 yılında kurulan AbcoARGE, Ar-Ge tabanlı rekabet edilebilirliği arttırmak, ulusal ve uluslararası yeni teknoloji ve gelişmeleri yakından takip ederek, yeni ve inovatif ürün geliştirip, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Firmanın sahip olduğu misyon dahilinde yenilikçi ve ileriye yönelik hedefleri benimseyerek Ar-Ge çalışmalarından katma değerli ve inovatif ürünlerle pazardaki yerini güçlendiriyor.