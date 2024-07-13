Afyon'daki 'Baba-Çocuk Kampı' 120 aileyi ağırlıyor
Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen '3. Baba-Çocuk Kampı' başladı. Etkinliğe katılan 120 aile, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.
AA
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, kampla baba-çocuk ilişkisini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi ve bu yılki organizasyona ilişkin bilgi verdi: "Bu yıl çocukları hem teknolojiyle hem doğayla birleştireceğiz. Baba ile çocuk hem doğada hem dijitalde inanılmaz rekabet yapacak. Bu yıla özel olarak da baba çocuk ormanı kurulacak. Baba ve çocuklar birer fidan dikecek."