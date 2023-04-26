Ağrı’ya 5 milyar liralık yatırımla karma proje

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin çatısı Ağrı’nın 15 yıllık hayali gerçek oluyor. Gayrimenkul geliştirme, inşaat, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İsra Holding, İçişleri Bakanlığı - Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçecek yeni karma yaşam projesi için protokol imzaladı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde projeyle ilgili detaylar paylaşıldı.

AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşan proje ile Ağrı’nın, bölgenin çekim merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Projeyle; Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve bölgedeki komşu ülkelerin ziyaretçilerinin artması bekleniyor.

AVM’ye dünya markaları gelecek

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, proje ile Ağrı’nın birçok hayalinin gerçekleşeceğini ve birçok ilkin de yaşanacağını söyledi. Tavlı, “Başta Ağrı olmak üzere komşu il ve bölgelere değer katmasını hedeflediğimiz projemiz; dünya markalarının hizmet vereceği dev bir AVM, otel, klinik otel, rezidans daireler, ofis ve konutlardan oluşacak.

Konut ve rezidans bölümünde lüks ve konforu bir arada sunarken, klinik oteliyle de sağlık turizminde bir çekim merkezi olmayı, otel birimimizle de bölgeye yapılan yılda ortalama 500 bin turist ziyaretini zirveye taşıyarak ülke turizminde önemli bir misyon üstlenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

48 ayda tamamlanması planlanıyor

Toplamda 5 etaptan oluşan projenin öngörülen yatırım bedelinin 5 milyar TL olduğu bilgisini veren Tavlı, “5 milyar TL’lik yatırımın 3.5 milyarı Ağrı’da kalacak. 36 ay içinde projenin AVM kısmını hayata geçireceğiz. AVM ile başlangıçta 2 bin 500 kişilik bir istihdam sağlanacak. Bu ilerleyen süreçte elbette ki değişecektir.

Projenin tüm etapları için belirlediğimiz süre ise 48 ay” diye konuştu. Projenin AVM kısmına ilişkin de detay veren Tavlı “İsra Holding olarak aslında bu bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Markalı iş ve yaşam projemiz içerisinde yer alacak olan alışveriş merkezimizle dünya markalarını bu bölgeye getirmiş olacağız. Ayrıca AVM’nin yönetim sürecini bu alanda bir dünya markası olan ECE Türkiye ile yürüterek premium alışveriş deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerin ihtiyacına cevap vereceğiz

Bölgenin ticari açıdan da yüksek cirolara sahip olduğunu söyleyen Tavlı şöyle devam etti: “Bölgede bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi geçtiğimiz yıl yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı. Bunun 342 bini İshak Paşa Sarayı’na ait. Bu bölge, turizm, tarım ve ticaret açısından büyük bir avantajlara sahip. Biz de İsra Holding olarak hayata geçireceğimiz dev projemizle; Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi komşu ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek Ağrı’yı çekim merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz”.

"Hem şehir hem bölge cazibe merkezi olacak"

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı’nın 15 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Varol, “Başlangıçta Ağrılı hemşerilerin bir araya gelerek, gerçekleştirmek istediği bu projede yapılmak istenen işin büyüklüğü, yatırımı bu noktaya getirdi. Bu devasa projenin, kamudan çok özel sektörün gerçekleştirdiği bir yatırım olacağını ve cesaret gerektirdiğini belirtmek isterim. Bu proje uzun süredir akıllardaydı, geçmişteki birçok kişinin de emeği var” dedi.

Halkın beklentisinin büyüklüğüne vurgu yapan ve kentin turistlerin ilgi odağında olduğunu belirten Varol, “Biz Serhat şehriyiz, İran sınırındayız. Türkiye’nin de 3’üncü en yoğun kapısı olan Gürbulak’a sahibiz. Günde 15 bin kişinin geçtiği sınır kapımızı en çok çalanlar, İranlı turistler. Onların birincil amacı ise alışveriş yapmak. Bu zamana kadar Ağrı’nın refahının önemli bir kısmı turistlerin getirileriyle sağlandı. Bu yaşam merkezi ile bu durum katlanarak artacak ve hem bölgemiz hem de Ağrı’mızı cazibe merkezi haline getirecek” diye konuştu.