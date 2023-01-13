AK Parti'li Dağ, futbol sahasının açılışını yaptı

Zafer Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Dağ, hem gençlik merkezi hem de stadın ve spor sahasının açılışını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili olduğunda ilk icraatlarından birinin AK Parti olarak o dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması olduğunu anımsatan Dağ şöyle devam etti:

"O dönemden bu döneme gençlik adına ve sportif faaliyetler adına Türkiye'nin her yerine ve İzmir'in her yerine birçok tesis kazandırdık. Bu tesislerde yüzlerce, binlerce genç kardeşimiz okulunun yanında aynı zamanda da hem ruhsal zenginliğini artırma, fikirsel kabiliyetini geliştirme hem de bedensel olarak da bu tesislerde çalışmalar içinde oldular. O zamandan beri yapılan bu altyapı çalışmaları ve federasyonlarla Bakanlığın koordineli yapmış olduğu işler, işte en son Tokyo'da Cumhuriyet tarihinin en fazla altın madalyasını aldığımız, gümüş, bronz madalyasını aldığımız toplamda da en fazla madalyaları aldığımız bir olimpiyat neticesi verdi. Bu aynı şekilde devam edecek, yol yürüyecek."

"Yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz"

Dağ, geçen yıl Cizre'de, Cudi'de uluslararası tenis yarışması yapıldığını ve 8 ülkeden onlarca sporcunun bu organizasyona katıldığını aktararak "Sadece betona yatırım yapmış değiliz. Bu betonu yapıyorsun, sahayı yapıyorsun, bu beton denilen binanın içinde bir ruh var. 52 branşta yüzlerce genç kardeşimiz burada normal okulunda almış olduğu derslerin yanında kendisini yetiştirecek, kendisini geliştirecek işlerin içinde oluyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Ödemiş'e ve diğer ilçelere yeni hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da Bakanlığın ilçeye kazandırdığı beşinci tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Şimşek, Ödemiş Emniyet Müdürü Hasan Özge, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Açılışın ardından Dağ, yeni açılan statta penaltı atışı gerçekleştirdi, minik futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.