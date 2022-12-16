AKİB’den kasım ayında 1,47 milyar dolarlık ihracat

Türk ihracatçıların küresel kriz ortamında Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın gelişmekte olan pazarlarına yöneldiğini kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, yatırım iştahını canlı tutmak, üretimi ve ihracatı sürdürülebilir kılmak için finansmana erişimin daha da kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

“Geleneksel pazarlarda belirsizlik artıyor, uzak pazarlardaki fırsatlara odaklanmalıyız”

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, enerji krizi, parasal sıkılaştırma kaynaklı resesyon ve dış talepteki daralmaların Avro Bölgesi başta olmak üzere tüm piyasalarda belirsizlikleri artırdığını dile getiren Fuat Tosyalı, “37 ülkenin üye olduğu Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2021 yılında yüzde 5,9 olan küresel büyüme hızının 2022’de yaklaşık yüzde 50 düşeceğini tahmin ederken 2023’de bu rakamın yüzde 2,2’ye kadar gerileyeceğini öngörüyor. OECD hesaplamalarına göre küresel ticaret artışında da genel ekonomik gidişata paralel düşüş bekleniyor. 2021’de yüzde 10 olan küresel ticaret artışının 2022’de yüzde 5,4’e, 2023 yılında yüzde 2,9’a düşmesi öngörülüyor. Birçok finans kuruluşu önümüzdeki yılın daha zayıf küresel büyüme ve daha yüksek borçlanma maliyetlerine tanıklık edeceğini ifade ediyor. Geleneksel ihraç pazarlarımızdaki daralmalar ve negatif yönlü öngörülere rağmen gelişmekte olan ülkelerde ekonomi ve ticaretin hala canlı olduğu görülüyor. Dolayısıyla Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın gelişmekte olan pazarlarında daha etkin olmamız ve güçlenmemiz gerekiyor” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki 18 hedef ülkeye yönelik düzenlenen ticaret heyetlerin pazar çeşitliliğini sağlayabilme adına önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Başkan Tosyalı, tüm ihracat ailesi üyelerinin bu etkinliklere katılımının çok önemli olduğunu kaydetti.

İhracatçıların geleneksel pazarlarda elde ettiği kazanımlarını koruması ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hedeflere ulaşabilmesi için yeni yatırımlar yapması ve mevcut yatırımların teknolojilerini yenilemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Fuat Tosyalı, bu süreçte finansmana erişim şartlarının da iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Kasım ayında en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta gerçekleştirdik”

AKİB’in kasım ayı ihracatında da en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaştıklarını bildiren Başkan Tosyalı, şunları söyledi: “Yılın 11’inci ayında en fazla ihracatı 363,5 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 334,2 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 221 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine kasım ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 213,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 107,9 milyon dolarlık, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 97 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 38,1 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 24,4 milyon dolarlık ihracata imza attılar.”

AKİB’in kasım ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Irak ve Hollanda

Türkiye’nin kasım ayında gerçekleştirdiği 21,9 milyar dolarlık ihracatına yüzde 7,6 oranında destek veren AKİB, en yüksek ihracat değerlerine Rusya, Irak ve Hollanda pazarlarında ulaştı. Birlik, söz konusu dönemde Rusya ve Hollanda’nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fas, Suriye ve Birleşik Krallık pazarlarında ihracat hacmini artırmayı başardı.

2022 yılı Ocak-Kasım ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 17,8 milyar dolar ihracat değerine erişen AKİB’in son 12 aylık dış satım performansı yüzde 24 artışla 19,58 milyar dolar seviyesine ulaştı.