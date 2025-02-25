Aldo Grup'tan elektrikli araç sahiplerine karbon dengeleme sertifikası

Müjde DEMİR / MERSİN

Aldo Grup, Mersin ve Tarsus bölgesindeki elektrikli araç müşterilerine karbon nötrleme sertifikası hediye ederek çevre dostu bir adım attı. Opat Otomotiv Volkswagen Mersin ve Tarsus şubeleri ile Aldo Otomotiv Audi Yetkili Satıcılarından 2023 yılı dahilinde satın alınan elektrikli araçların, 1 Ocak 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasında oluşması öngörülen karbon salımı, Aldo Enerji'nin Aydın, Menteşe ve Yatağan'daki güneş enerjisi santrallerinde üretilen yenilenebilir enerji ile dengeleniyor.

Aldo Enerji'nin güneş santrallerinde üretilen yeşil enerji, blokzincir (Blockchain) teknolojisi ile dijital olarak doğrulanarak, her sertifika sahibi için bir Web 3.0 cüzdanı oluşturuluyor. Elektrikli araç sahipleri bu sayede kendi enerji tüketimlerini ve karbon dengeleme süreçlerini günlük olarak takip edebiliyor.

Sürdürülebilir geleceğe katkı

Aldo Grup iştiraki Aldogreen'in Genel Müdürü Oytun Eren Şengül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Greenzy ile Mersin ve bölgedeki elektrikli araç sahiplerine bu sertifikaları hediye ederek, çevreye olan katkılarını destekliyoruz" dedi.

Aldo Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ruken Doğan da sürdürülebilirlik konusunda yaptığı değerlendirmede, "Doğaya karşı sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Bugün attığımız her küçük tohum, yarının temiz bir dünyası için büyük bir katkı. Aldo Grup olarak, sürdürülebilir bir gelecek için atacağımız her adımda yanımızda olan tüm araç sahiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şirket müşterilerinden Kubilay Öztürk ise, “Doğayı korumak ve gelecek nesillere de temiz bir dünya bırakmak benim için çok önemli. Elektrikli araç tercih etmemde bu etkili bir unsurdu. Bunun yanında Aldo’nun Greenzy gibi bir uygulamayla elektrikli aracımızın bir yıllık şarjını temiz enerji ile karbon nötr hale getirdiğini öğrenmek beni ayrıca sevindirdi. Sizlere hem verdiğiniz bu sertifika hem de çevreye duyarlılığınız için teşekkür ediyorum” dedi.