Ambalaj sanayicileri İzmir’deki fuarda bir araya geliyor

Özlem Sarsın-İZMİR

Sektörün pek çok firmasını bir araya getirecek olan fuara İzmir Ticaret Odası ve KOSGEB’in de destekleri bulunuyor. İzmir’in en büyük ambalaj ve paketleme firmalarına ev sahipliği yaptığını söyleyen Ege Plastik Sanayicileri Derneği (Egeplasder) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, Pack Fair Türkiye fuarının ambalaj sektörü için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, gerek plastik ambalaj gerekse karton ve diğer ambalaj firmalarının İzmir Pack Fair Türkiye organizasyonunda yerini alması gerektiğini söyledi.

Egeplasder’in de çalışmalara destek vererek fuarda yerini alacağını ifade eden Gençer, "Günümüzde ambalaj yaşamımızın her alanında mevcut, büyümek ve yeni pazarlara açılmak hedefinde olan tüm paydaşlarımızın fuarda yerini almasını arzu ediyoruz” dedi.

Fuara katılımın beklediklerinin de üzerinde olduğunu söyleyen Pack Fair Organizatörü GL Platform Fuarcılık Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Ali Deniz, bu fuarın sürdürülebilir bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.