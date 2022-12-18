Anfaş HotelTech Fuarı’nda Mitsubishi Heavy rüzgarı esti

Form MHI Klima Sistemleri, bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya HotelTech – Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı’nda mevcut ürün gamının yanı sıra yeni ürünlerini de görücüye çıkardı. İklimlendirme sektörünün yanı sıra elektrik, otomasyon, havuz ekipmanları gibi birçok farklı alana hizmet eden yerli ve yabancı firmalara ev sahipliği yapan fuarın ilgi odağı olan Form MHI Klima Sistemleri, standında; çok sayıda teknik müdür, dernek - kuruluş temsilcisi ve yatırımcılardan oluşan ziyaretçi kitlesini ağırladı. Mitsubishi Heavy marka VRF klima sistemleri, kaset tipi klimalar ve split klimaların yanı sıra yeni nesil kontrol sistemlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Fuar boyunca katılımcıların beğenisine sunulan ürünler arasında yer alan Trend, Premium ve Diamond serilerine ait split klimalar; çevre dostu R32 soğutucu akışkan ile küresel ısınma potansiyelini düşürürken, düşük enerji tüketimiyle yüksek performans sergiliyor. Bununla birlikte Mitsubishi Heavy A Design Ödüllü Airflex kaset tipi klimalar, sahip olduğu özel kanat teknolojili 8 ayrı kanadı sayesinde 360 derecelik rüzgârsız bir hava akımı yaratıyor.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören KZX 2 VRF klima sistemleri, sahip olduğu VTCC özellikli Full Inverter kompresörlerle değişken üfleme sıcaklığı kontrolü yaparak ısıtma ve soğutma modunda %34’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Fuarda beğeni toplayan bir diğer ürün olan Mitsubishi Heavy marka kontrol sistemleri, akıllı teknoloji ile otellerdeki tüm iklimlendirme sistemlerinin uzaktan yönetimini sağlıyor. ASC-8SLA ve ARC-4WF olmak üzere iki yeni kumandaya sahip olan kontrol sistemleri; full dokunmatik LCD ekran, bulut üzerinden tüm akıllı cihazlarla uzaktan kontrol imkanı, online update ile güncel teknolojilere uyum gibi birçok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fuarın 3. gününde, Form MHI Klima Sistemleri Ürün Mühendisi Berkin Diker, Otellerde İklimlendirme Çözümleri ve Verimli İşletme Metotları isimli semineriyle katılımcılara faydalı bilgiler verdi.