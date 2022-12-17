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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde yutan bir şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 28 zanlı yakalanırken, operasyon sırasında uyuşturucu madde yutan bir şüpheli ise hastanede tedavi altına alındı.

Operasyonda, 3 kilogram eroin, 100 gram metamfetamin, 400 extasy hap, 2 kilo 750 gram esrar, 2 adet 7,65 mm çapında anahtarlık şeklinde suikast silahı, bir adet tabanca, uyuşturucu tartmak için kullanılan hassas terazi ve ambalaj malzemeleri ele geçirildi.

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