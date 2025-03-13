Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın adı değişti

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın adı, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası olarak değiştirildi.

Konuya yönelik TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün imzasıyla yapılan açıklamada, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın adının Hatay Ticaret ve Sanayi Odası olarak değiştirilmesi talebinin Birlik Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2025 tarihli ve 13 numaralı karar ile uygun görüldüğü belirtildi.

Oda’nın mevcut çalışma alanında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gerçekleştirilen isim değişikliği, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bildirildi.