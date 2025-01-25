Antalya semaları SOLOTÜRK eğitim uçuşlarıyla hareketlendi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yaptı. Sahile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler uçuşu ilgiyle izledi.
AA
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.
Deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş yapan akrobasi timini sahile gelen vatandaşlar ilgiyle izledi. İzleyenler, pilotun yaptığı çeşitli akrobatik hareketleri cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı. Sahil güvenlik botu ise açıklarda önlem aldı.
SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.