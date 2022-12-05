Aras Kargo, 16 bin fidana hayat verdi

Sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Aras Kargo, “Yarına Taşıyoruz” mottosuyla ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliğine, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonu ile çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bugüne kadar ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 150 binden fazla fidan diken Aras Kargo “ormanları yarına taşıyor”

Aras Kargo, “Ormanları Yarına Taşıyoruz” projesi için Ege Orman Vakfı iş birliği ile, her bir çalışanı adına bağışladığı 16 bin fidanın dikim törenini İzmit Taşköprü mevkiinde gerçekleştirdi. “Fidan Dikim Töreni’ne “Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk katıldı.

Aras Kargo’dan üst düzey yöneticiler ve saha ekiplerinin de katılım gösterdiği törenin ardından konuşan Ayyarkın, “2014 yılında kurduğumuz “Doğa Dostu Araslar” katılımı ile kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar alanında iş birlikleri yürüterek bugün iyi ve değerli ne varsa, yarına taşımayı hedefliyoruz. Aras Kargo olarak, ülkemizde çevre bilinci ve duyarlılığını artıran ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda sorumluluklarımızı yerine getirme hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını önemsiyoruz” dedi.

Sürdürülebilir olarak yeni ormanlar oluşturan Aras Kargo yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, “Doğanın sunduğu olanaklardan gelecek nesillerin de yararlanabilmeleri ve insanlığın varlığını devam ettirebilmesi için bugünümüzü ve geleceğimizi etkileyen iklim krizi ile mücadelede STK, özel sektör ve kamu kuruluşları iş birliğinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Aras Kargo, İzmit Taşköprü’de oluşturduğu 16 bin fidanlık orman ile 6576 ton CO2’e eşit karbon salımını denkleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacına destek verdi. Bütüncül ve sürdürülebilir olarak doğaya katkılarının devamını diliyorum.” dedi.

4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasını önledi

Aras Kargo yıllardır sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürütüyor. TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile birlikte yürüttüğü “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” projesi ile 5 yılda Türkiye’nin dört bir yanındaki 15 farklı lokasyonda kıyı temizliği yaparak, toplam 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasını önledi. Ormanları Yarına Taşıyoruz projesi ile bugüne kadar 150 binden fazla fidan dikerek ülkenin akciğerlerini güçlendirdi. Aras Kargo, bu çalışmaların hepsini 16.000 Doğa Dostu Araslar hep birlikte gerçekleştiriyor.