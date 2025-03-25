Arnavut İş İnsanları Derneği başkanını seçti!

Arnavut İş İnsanları Derneği’nin seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya, ARNİAD üyelerinin yanı sıra Vehbi Varlık da katıldı.

Divan Başkanlığı'nı Refik Beri’nin yaptığı olağan genel kurulda, faaliyet raporu, denetim raporu gibi gündem maddeleri görüşülerek oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul gündem maddelerinin onaylanmasının ardından seçim maddesine geçildi. Tek aday ile gerçekleştirilen başkan seçiminde Bayram Taşocak, ARNİAD’ın yeni dönem başkanı oldu.

“ARNİAD Türkiye genelinde genişleyecek”

ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, önceki dönem başkanı Gökhan Biçen ve ekibine teşekkür etti ve "Bu derneği var eden, onu bir fikirden bir yapıya dönüştüren değerli kurucu başkanımız Gökhan Biçen'e gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi, ARNİAD’ın sadece geçmişine değil, bugününe ve yarınına da ışık tutmaya devam edecektir" diye konuştu.

“ARNİAD, Bursa merkezli bir dernek olarak kuruldu. Bu bizim kökenimiz, yuvamız. Ama artık bu köklerden dallar uzatmamız gerekiyor” diyen Taşocak, “İlk adımı Eskişehir’de atıyoruz. Değerli yönetim kurulu üyemiz İsa Gaş ile birlikte, oradaki ilk temsil yapısını kuruyoruz. Bu sadece bir sembol değil; geleceğe atılan stratejik bir adımdır ve bu sadece başlangıç. Sırada İstanbul, İzmir, Ankara ve daha niceleri var. Yeni dönemde ARNİAD sadece bir şehirde değil, her şehirde hissedilecek” dedi.

"Derneğin İstişare Kurulu kuruluyor”

Konuşmasında ARNİAD İstişare Kurulu kurulacağının altını çizen Bayram Taşocak, bu kurulun, ARNİAD’ın hafızası olacağını ve geçmişin bilgisini geleceğe aktaracağını söyledi. Taşocak, “Burada yalnızca geçmişte yönetimde görev almış üyeler oluşacak. Ancak bu kurul yönetime müdahale etmek için değil, yol göstermek için var olacak. Buradaki deneyim bize yol arkadaşlığına dönüşecek” şeklinde konuştu.

ARNİAD’da Bayram Taşocak başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı: Fuat Kumova, Muharrem Zümrüt, Recep Işığıbol, Tansu Emir, Ömer Altepe, Ömür Bayraktar, Nilgün Kumova Acar, Neslihan Arslan, İlknur Vardar, Selma Çiçek, İsa Gaş, Sedat Serbest