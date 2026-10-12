Asyalı turistler charterla Gaziantep’e direkt uçacak

Hamit VAROL

Gaziantep'te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) dün sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Ekim'de başlayan festival kapsamında kentin çeşitli noktalarında gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine, söyleşi ve atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Festival kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivale gerek yurt içinden gerekse yurt dışından büyük ilgi gösterildiğini söyledi. GastroAntep’e özellikle İtalya ve İspanya’dan her yıl gelen turist sayısının arttığını ancak, Asya ülkelerinden beklenen ilgiyi göremediklerini, bunun en önemli nedeninin de havayolu ulaşımı olduğunu söyledi.

“Fizibilite çalışması yapılacak”

Kapadokya’ya gelen Japon, Çinli ve Güney Koreli turistlerin 5 saatlik kara yolculuğundan sonra Gaziantep’e ulaşabildiğini, bunun da yorucu olduğunu dile getiren Şahin, sorunun ancak Asya ülkelerinden şehre yapılacak direk charter uçuşları ile çözülebileceğini gördüklerini söyledi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber’le birlikte sorunun çözümü için THY yetkilileri ile geçen hafta bir araya geldiklerini ifade eden Şahin, “THY yetkililerine derdimizi anlattık ve taleplerimizi ilettik.

Onlar da ‘Biz zaten Asya ülkelerinden gelecek turist sayısını artırmak istiyoruz. Bunu fizibilitesini yapalım. Asya ülkelerindeki muhataplarımızla görüşelim ’ dediler. Bir nevi kulaklarına kar suyu kaçırdık” şeklinde konuştu. Geçmişte Bodrum’dan Gaziantep’e direkt uçuş talep ettiklerini ve bunu başardıklarını aktaran Şahin, bu kez de Asya ülkelerinden şehirlerine direkt uçuşun gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı. Şahin ayrıca Bakü’den Gaziantep’e direkt uçuş için de çalıştıklarını kaydetti.

“Ha bire fıstık ağacı dikiyoruz”

Gaziantep’in turizm ve sanayinin yanında büyük bir de tarım şehri olduğunu da vurgulayan Şahin, tarımın gelişmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi. Geçmişte en iyi kırmızı mercimek ve nohudun bu topraklarda yetiştiğini hatırlatan Şahin, bugün aynı ürünlerin Afrika’dan ithal edildiğini kaydetti. Şahin şunları söyledi:

“Ha bire fıstık ağacı dikiyoruz. Sadece fıstık ekmemiz doğru değil. O yüzden sözleşmeli tarıma büyük önem veriyoruz. Bir Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki o bölgeden buğday gelmeyince Afrika’daki ülkeler açlık sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Bizde de sanayicimiz hammadde bulamadı. Keza Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapanması sonrası yaşananlar ortada. Bu yüzden tarımda kendi kentimize yeten ülke olmak durumundayız. Toprağı sürekli korumamız, yeşil ekonomiyi geleceği taşımamız lazım. Biz bölge çiftçisine ata tohumu dağıtıyoruz. Nohut ve mercimeği tekrar bu topraklara döndürmeye çalışıyoruz.”

“Bu yıl Michelin Yıldızı alırız”

‘Mutfağın Oscar’ı olarak bilinen Michelin Yıldızı hakkında da konuşan Şahin, 2027 Michelin Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi’nin 3 Aralık 2026’da açıklanacağını söyledi. Gaziantep’te önemli ustaların olduğunun altını çizen Şahin, Gaziantep’te resmi olarak Michelin Yıldızı almış veya Michelin Rehberi seçkisinde yer alan bir restoran bulunmadığına dikkat çekti. Şahin, “Bu yıldızı şehrimize kazandırmak için en az 10 markamız çok çalışıyor. Bunu hak eden birçok isim var şehrimizde. İnanıyorum bu yıl en az 2 restoranımız Michelin Yıldızı almaya hak kazanacak. Önümüzdeki yıl da bu sayısı 3’e çıkarırız” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep), şehrin lezzetleri tanıtıldı.

“Şehir baklava ve katmere sıkıştırılmamalı”

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi etkinliklerine katılan Şef Mehmet Yalçınkaya, Mezopotamya'nın tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği bakımından önemli bir coğrafya olduğuna işaret etti. Yalçınkaya, "Burası Mezopotamya, her şeyin başlangıcı, buğdayın çıktığı yer, işte sebzenin, meyvenin çıktığı yer, çoklu çeşitler. Sadece bu geleneksel mutfağın kilerdekilerle birleşmesi aslında ortaya bu yemekleri çıkarıyor.

Hani baktığınız zaman burada ete de çok kolay ulaşılabiliyor, sebzeye de ulaşılabiliyor, bulgura da ulaşılabiliyor. O yüzden çok şanslı bir memleket. Gaziantep, baklava ve katmere sıkıştırılmamalı. Çok büyük haksızlık oluyor. O yüzden artık baklava tamam, katmer tamam, bence ürüne geçmeliyiz ve bu ürünü de uluslararası boyutta pazarlayıp şehre katkı sağlanması gerekiyor" dedi.