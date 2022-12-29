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Aziziye Belediyesi'nden işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam

Erzurum'un Aziziye Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam yapıldığı bildirildi. Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleştirilen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Belediye-İş Sendikası ile Belediye arasında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Belediye-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Himmet Bozan ve işçi sendika temsilcisi Yılmaz Meral'in de katıldığı törende, işçilere yüzde 87 zam yapıldı.

Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

Emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükûmetimiz, çalışanların refah seviyesini yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bu manada atılan adımları hepimiz biliyoruz. Ek gösterge sorunundan sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine, asgari ücret artışından son olarak EYT hamlesine varıncaya kadar çalışma hayatına dönük reform niteliğinde birçok adım atıldı. Biz de Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı hissiyat ve hassasiyetle yüzde 87 oranında zam yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Himmet Bozan da Orhan’a teşekkür etti.

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