BABALKANTÜRKSİAD'da yeni dönem

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin yeni dönem başkanı İskender İskenderoğlu oldu.

Derneğin olağan kurul toplantısı Balkan Türk Evi toplantı salonunda düzenlendi. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılınç, Refik Özen, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın çok sayıda üye ve İş insanı katılım sağladı.

Dört yıldır BALKANTÜRKSİAD'ın başkanlığını sürdüren Fatih Şakir, açılış konuşmasında görevde olduğu süre boyunca yaptıkları çalışmalardan bahsederken, "Pandemi sürecinde başladığımız görev süremizde, yüzyılın felaketi olan deprem başta olmak üzere pek çok önemli olayı hep beraber yaşadık. İş dünyası olarak zor dönemler geçirdik, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hepimizin dayanışmasıyla derneğimizi daha güçlü bir noktaya getirdiğimizi gördük. Bu yolculukta bir arada olmanın kenetlenmenin gücü bizi her zaman ileriye taşıdı" ifadelerini kullandı.

"Başarı çıtasını yukarı taşımak için çalışacağız"

Yeni dönem başkanı İskender İskenderoğlu konuşmasına üyelere teşekkür ederek başladı: "Bugün yıllardır üyesi olduğum derneğin başkanlık görevini üstlenmekten heyecan duyduğunu ve yeni yönetim kurulu olarak tıpkı önceki yönetimlerimiz gibi başarı çıtasını yukarı çıkarmak için Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak. Servet ve onun tabi neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır' sözünden hareketle biz daha çok çalışacağız" dedi.

İskenderoğlu sözlerini şu ifadelere sonlandırdı: "Balkan ve Rumeli ülkeleriyle her durumda yakın temasa, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere devam edeceğiz. Bunların yanı sıra 4. ve 5. BAL NET'i kurmayı, büyükelçi buluşmalarını bir yıl Bursa'da bir yıl Ankara'da olacak şekilde düzenlemeyi ve var olan üye ilişkilerine daha da ağırlık vererek bölgesel üye toplantıları yapmayı hedefliyoruz... Başkanlığım süre boyunca BALKANTÜRKSİAD'lı olmanın ayrılacağı ile görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle tüm çalışmalarımızı ortak akıl ile yürütmeye özen göstereceğiz."

Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri

İskender İskenderoğlu, İbrahim Özcan, Ender Pamirol, Samî Baha Boztekin, Merve Efe, Erdinç Onguncan, Sabriye Şen, Halil Sevük, Ferdun Şen, Erhan Altun, Gülçin Güleç, Mehmet Şakir Hüseyin, Burak Bozkaya, Osman Nuri Canik, Oğuz Vardar, Volkan Goral, Turan Cesur, Ahmet Can Akyollu, Engin Bayram, Nedim Yılmaz, Mehmet Kutluk, Fatma Akalp, Orhan Güler, Nilay Pınar Yılmaz, Gökhan Altay, Sedef Sinoplu, Kaya Ali Peker, Mümin Akgün, Hüseyin Değirmencioğlu ve Gökhan Alay.