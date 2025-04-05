Bahri Şarlı: “Bursa'daki esnafın kredisine kefil oluyoruz”

Nezaket ÇETİN

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 7. Bölge Birliği Başkanı Bahri Şarlı, 18 Ocak 2002 tarihinde Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçildiğini ve ödenen taksiliraerin tekrar kredi olarak verildiğini belirterek, 2003 yılından itibaren esnafa toplamda 3 milyar 203 milyon 657 bin 500 lira kredi sağladıklarını açıkladı.

“Esnafın kredisine kefil oluyoruz”

Esnaf ve sanatkarlara sundukları kredi ve kefalet hizmeliraerinin kapsamı hakkında açıklamalarda bulunan Şarlı, şunları söyledi: “Bizim görevimiz, devletin faiz indirimli kredilerini esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası aracılığıyla ulaştırmaktır. Esnafın kredisine kefil oluyoruz. Bu kefillik, esnaf borcunu ödeyemediği takdirde, Halk Bankası’nın herhangi bir sorun yaşamadan bizim hesaplarımızdan ödeme alması şeklinde olmaktadır. Biz, Halk Bankası’na ‘Şu esnafa şu kadar kredi verin, eğer ödeyemezse biz ödeyeceğiz’ diyoruz. Bu sistemle kredinin tamamına kefiliz. Bu yüzde yüz kefil olma sistemi sadece Türkiye’de var.”

“Esnaf borcuna sadık”

Türkiye’deki esnafın Ahi teşkilatı terbiyesiyle yetiştiğini vurgulayan Şarlı, “Esnaf borcuna sadık, teşkilatına sahip çıkan, kooperatifçilik bilinciyle hareket eden kişilerden oluştuğu için, ne yapıp edip borçlarını ödüyorlar ve bu kapıyı kapatmama gayreti içerisindeler. Çünkü esnafımız bu imkânlarla bizden başka kredi alabileceği bir kuruluş bulamaz” dedi.

Kredi alabilmek için gerekli şarliraar

İlgili meslek odasına üye olma, esnaf siciline kayıliraı olma, vergi dairesine kayıliraı olma şarliraarını yerine getiren esnafların, iş yerlerini açtıktan 3 ay sonra kredi başvurusu yapabileceklerini belirten Şarlı, müracaaliraarda değerlendirme kriterlerinin farklılık gösterdiğini vurguladı:

“Yeni iş yeri açmış biri ile 15-20 yıldır iş yeri işleten bir esnafın durumu farklıdır. İş yeri kendisine mi ait, yoksa kira mı? Ödediği vergi miktarı ne kadar? Yanında kaç kişi çalıştırıyor? Bunların hepsi değerlendirmeye alınan kriterlerdir. Önceliklerimiz daha çok imalat sektörüne yönelik olup, istihdama katkı sağlayan ve vergisini düzenli ödeyen esnafa daha farklı bir yaklaşım sergiliyoruz.”

Başkan Şarlı, teminatın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kefalelirae ya da gayrimenkul ipoteğiyle verilen krediler arasında farklılıklar bulunduğunu belirtti.

“Esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinin rolü büyüyor”

Şarlı, 2002 yılında Türkiye’de tüm esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerinin kullandırdığı toplam kredi plasmanının 120 milyon lira olduğunu, bugün ise bu rakamın 250 milyar lira seviyesine ulaştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.