Bakan Murat Kurum, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Önceki gün annesi vefat eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'e, Görele ilçesindeki evinde taziye ziyaretinde bulunan Kurum, daha sonra Tirebolu ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kurum, ardından Giresun Belediyesince eski çöp alanında yürütülen "Doğu Park Galericiler Sitesi" projesini ve tarihi Giresun evlerinin yer aldığı Zeytinlik semtinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile görüşen Kurum, Bulancak Millet Bahçesi'ni de ziyaret edip, vatandaşlara balık ekmek ikram etti.