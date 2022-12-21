Bakan Nebati, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi hazırlıklarını incelemek için geldiği İzmir'de Valiliğe ziyarette bulundu.
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Nebati, kongrenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Valilik Binası ile Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisini izledi.
Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Nebati, meydandaki konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Nebati, bugün "Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi"nin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
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