Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale süreci başladı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni raylı sistemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile şehrin raylı sistem hatlarını geliştirmek adına çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale süreci Çarşamba günü itibariyle başlayacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Toplam 13,85 kilometre uzunluğundaki hat 18 durağı ile ilk etapta 88 bin kişiye hizmet edecek bir yapı oluşturacak ve dünya bankası kredisi ile yapıyoruz” dedi.
Eski tramvaylar depodan çıkacak
Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda şehirde daha önce kullanılan, şu anda depoda olan eski tramvayların kullanılacağına dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti: “Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bunun modernizasyonuna uğraşıyorlar. Eğer bu hatta da yeni tramvaylar almak istesek bunun için de yeni bir uluslararası finansman ve şehrimize ciddi bir borç yükü oluşturacaktık. Onun yerine mevcut tramvaylarımızı kullanmayı tercih ediyoruz. Eski tramvaylarımızı restore ederek, güncelleyerek, güncel koşullarda, güncel konforda vatandaşımıza hizmet etmesini sağlayarak çok ekonomik bir hat yapmış oluyoruz. Böylece belediyemizin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmadan, sadece hattı finanse ederek şehrimizin kullanımına sunmuş oluyoruz.”
Raylı sistem yatırımları kapsamında yapılacak köprülü kavşak inşaatlarına değinen Başkan Altay, “Stadyum-Şehir Hastanesi Hattımız kapsamında bugün sizlere anlatmak istediğim bir önemli konu da köprülü kavşak inşaatlarımız. Bu kapsamda iki yeni köprülü kavşak inşa ediyoruz, iki köprülü kavşakta revizyon yapıyoruz, ayrıca 3 tane de yaya üst geçidi yapmış olacağız” dedi.