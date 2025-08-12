  1. Dünya Gazetesi
Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale süreci başladı

 Konya Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni raylı sistemler hak­kında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ulaştırma ve Altya­pı Bakanlığı, TCDD ve Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanlığı Altya­pı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile şehrin raylı sistem hatlarını geliştirmek adına çok önemli çalışmalar yürüttükleri­ni vurgulayan Başkan Altay, “Ba­rış Caddesi Tramvay Hattı’nın ihale süreci Çarşamba günü iti­bariyle başlayacak.

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Toplam 13,85 kilometre uzunluğundaki hat 18 durağı ile ilk etapta 88 bin kişiye hizmet edecek bir yapı oluştura­cak ve dünya bankası kredisi ile yapıyoruz” dedi.

Eski tramvaylar depodan çıkacak

Barış Caddesi Tramvay Hat­tı’nda şehirde daha önce kulla­nılan, şu anda depoda olan es­ki tramvayların kullanılacağına dikkati çeken Başkan Altay, şun­ları kaydetti: “Şu anda arkadaş­larımız yoğun bir şekilde bunun modernizasyonuna uğraşıyor­lar. Eğer bu hatta da yeni tram­vaylar almak istesek bunun için de yeni bir uluslararası finans­man ve şehrimize ciddi bir borç yükü oluşturacaktık. Onun yeri­ne mevcut tramvaylarımızı kul­lanmayı tercih ediyoruz. Eski tramvaylarımızı restore ederek, güncelleyerek, güncel koşullar­da, güncel konforda vatandaşı­mıza hizmet etmesini sağlayarak çok ekonomik bir hat yapmış oluyoruz. Böylece belediyemi­zin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmadan, sadece hattı finanse ederek şehrimizin kulla­nımına sunmuş oluyoruz.”

Raylı sistem yatırımları kap­samında yapılacak köprülü kav­şak inşaatlarına değinen Başkan Altay, “Stadyum-Şehir Hastane­si Hattımız kapsamında bugün sizlere anlatmak istediğim bir önemli konu da köprülü kavşak inşaatlarımız. Bu kapsamda iki yeni köprülü kavşak inşa ediyo­ruz, iki köprülü kavşakta revizyon yapıyoruz, ayrıca 3 tane de yaya üst geçidi yapmış olacağız” dedi.

