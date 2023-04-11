Başkan Özer Matlı’dan konut kampanyasına destek mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Özer Matlı, İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyası için destek çağrısında bulundu. Matlı çağrısında “El ele verip depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için iş dünyamızın temsilcilerini ve tüm hayırseverlerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, depremzede vatandaşların kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için TOBB tarafından “El Verin Ev Yapalım” sloganıyla başlatılan “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasına destek verdi. Başkan Matlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 binlerce evin yıkıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Özer Matlı: “Gün birlik olma, yaralarımızı sarma günü”

Başkan Özer Matlı Bursa Ticaret Borsası olarak, felaketin ilk anlarından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurumların koordineli bir şekilde seferberlik ruhu içerisinde hareket etiğini ifade ederek ‘Gün birlik olma, yaraları sarma günü.’ ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada bölgedeki en büyük sorunun barınma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Matlı, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çağrısı ile “El Verin Ev Yapalım” sloganı ile “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasının başlatıldığını hatırlattı. Matlı, TOBB ve iştirakleri tarafından 1 Milyar lira nakdi destek verilen kampanya ile iş dünyasının felaket bölgesindeki kentlerde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etmenin hedeflendiğini vurguladı.

Konut inşasında TOKİ ile iş birliği vurgusu

Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin istediği tutarda bağış yapabileceklerini ifade eden Başkan Özer Matlı, bağış tutarlarının vergi matrahından düşülebileceğini kaydetti. Konut yapılacak bölgelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyleyen Matlı, depremzede vatandaşlar için kampanya çerçevesinde TOKİ modelinde, her bloğu 20 daireden oluşan 3+1 ve 105 metrekare büyüklüğünde konutlar yapılmasının planlandığını; inşaatların tamamlanmasının ardından konutların depremzede vatandaşlara kura ile teslim edileceğini belirtti.