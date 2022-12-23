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Başkan ve öğrenciler mandalina hasadı yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve öğrenciler mandalina bahçesinde hasat yaptı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye başkanı ve öğrenciler mandalina bahçesinde hasat yaptı.

Bitez Mahallesi Köyiçinde mevkisinde, Bodrum Belediyesine ait mandalina bahçesinde, Yakaköy Havva Torun İlköğretim Okulundan 60 öğrenciyle mandalina hasadı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı hasatta, minik öğrenciler ve öğretmenleri keyifli dakikalar yaşadı.

Aras, gazetecilere, 6 dönümlük bahçeden yılda yaklaşık 8 ton mandalina elde ettiklerini söyledi.

Bodrum mandalinasını yeni kuşaklara tanıtmak istediklerini ifade eden Aras, "Etkinliklerle çocuklara hem mandalina bahçelerini tanıtıyoruz hem de mandalinaların nasıl yetiştiğini gösteriyoruz. Mandalina, ekonomik değerini son yıllarda kaybetti. Artık eskisi gibi değerlendirilemiyor. Bazı tarlalar kaderine terk edildi. Bu tarlaların bakıma ihtiyacı var. Bodrum mandalinası kendine has bir ürün, biraz daha hassas." dedi.

Bodrum mandalinasından birçok ürün elde edildiğine de dikkati çeken Aras, ilerleyen süreçte bu ürünün suyunu Bodrum'da sıkıp şişeleme tesisi kurmayı, posasından da yağ üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

Toplanan mandalinalar çocuklara ve öğretmenlerine hediye edildi.

 

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