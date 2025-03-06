BESOB, Türkiye'de bir ilke imza attı

Nezaket ÇETİN / BURSA

Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından oluşturulan Bursa Esnaf Arama Kurtarma (BESAK) ekibinin tanıtılması amacıyla düzenlenen organizyonda söz alan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, bu projeyi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden yola çıkarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa esnafından deprem bölgelerine büyük destek

Kahramanmaraş merkezli ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen büyük deprem sonrasında yaşananların, millet olarak gösterilen dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Bilgit, "Bursa esnafı ve BESOB’a bağlı odalar, depremin hemen ardından organize olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere birçok bölgeye yardım ulaştırmıştır" dedi.

Fahrettin Bilgit, Bursa esnafının, ilk andan itibaren Gıda, hijyen ve giysi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırları bölgeye sevk edildiğini, esnafının desteğiyle geçici barınma alanları oluşturduklarını, Bursa’da üretilen prefabrik tuvaletleri ve banyoları bölgeye sevk ettiklerini, kış aylarının zor geçtiği bölgeye, odaların ve Bursa Belediyelerinin destekleriyle soba gibi ısınma ekipmanlarının gönderimini sağladıklarını da açıkladı.

Bu tarz büyük hadiseler esnaf teşkilatının afetlere karşı daha kurumsal bir yapıyla müdahale etmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir diyen Bilgit, "Biz de Bursa’daki esnaf teşkilatı olarak BESOB öncülüğünde bunu layıkıyla yaptığımız düşünüyoruz. Unutmayalım; deprem bu toprakların geçmişten bu yana gelen değişmeyen bir gerçeğidir. İşte tam da bu noktada biz de BESOB olarak, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Arama Kurtarma (BESAK) ekibini kurduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.

“BESAK tamamen gönüllü esnaflardan oluşuyor”

BESAK ekibinin oluşum sürecini anlatan Bilgit "Tamamen gönüllü esnaflardan oluşan bir toplam 80 kişilik arama-kurtarma ekibi olan BESAK, esnaf dayanışmasını afetlere karşı daha organize ve etkin bir hale getirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Arama kurtarma ekibimiz BESAK'ın, Bursa’da ve ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek bir yapıya kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

"BESAK, AFAD ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içindedir" diyen Bilgit, konuşmasında, "Gönüllüler ilgili kurumların eğitimlerini almaya devam ediyor. BESAK için birçok ekipmanını tedarik ettik, eksikleri de hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. İlk yardım, enkaz altında arama kurtarma ve kriz yönetimi konularında eğitim programları devam ediyor. Bursa’daki tüm esnaflar afet bilinci konusunda bilinçlendiriliyor. BESAK yalnızca afet anında değil, afet öncesi ve sonrası süreçlerde de etkin rol almayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

Hedef: Esnafın afetlerde daha bilinçli olması

Bursa esnafı, her zaman olduğu gibi zor günlerde birlik olmayı bilmiş, deprem bölgesine yaptığı yardımlarla büyük bir dayanışma sergilemiştir diyen Bilgit sözlerini şu şekilde sürdürdü: "BESAK, esnafımızın afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlayacak bir organizasyon olarak kuruldu. Önümüzdeki süreçte eğitim programlarımızı genişleterek daha fazla esnafın arama-kurtarma konusunda yetkin hale gelmesini hedefliyoruz. BESOB olarak, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kabul ederek, afetlere karşı hazırlıklı olmayı bir sorumluluk olarak görüyor ve bu sorumluluğumuzu BESAK ile hayata geçiriyoruz."

Bilgit konuşmasının sonunda, "Türkiye’deki tüm esnaf teşkilatlarına örnek olmasını dilediğimiz bu girişimin, afetlerle mücadelede önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı ve BESOB binasının 7 şiddetinde bir depreme dayanıklı olduğunu, bu büyüklükteki depremde kolonlarda sadece çatlaklar oluşabileceğini bununda kapsamlı bir şekilde araştırıldığını sözlerine ekledi.