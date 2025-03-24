BESOB’dan ‘Aile Yılı’na özel indirim protokolü

Ailelere ekonomik katkı sağlamak amacıyla Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında indirim anlaşması imzalandı.

Nezaket ÇETİN

Anlaşma kapsamında BESOB’a üye işletmeler, Bursa’daki tüm ailelere yüzde 10’dan az olmamak üzere indirim uygulanacak. Bu çerçevede ailelerin gıda, giyim, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlardaki harcamalarında esnaftan avantajlı fiyatlarla yararlanması sağlanacak.

Bursa Valiliği’nde gerçekleşen protokol törenine; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yanı sıra iki kurumdan temsilciler katıldı.

Bursa esnafı ailelere destek olacak

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokolün Aile Yılı kapsamında yapılan faaliyetler arasında Türkiye’de ilkler arasında olduğuna dikkat çekerken, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa’da aile bütçesine katkı sunmayı hedefleyen bu anlaşmanın, esnaf ile vatandaş arasında dayanışmayı artırmasına katkı sağlayacağını ifade etti.