BESOB'dan Bursaspor’a tam destek

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’i ziyaret etti. Ziyarete; BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda başkanı da katıldı.

Ziyarette konuşan ve ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Kırşehir FSK maçının da sponsorunun esnaf teşkilatı olduğunu hatırlatan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursaspor’un gelecek hafta Kütahyaspor ile oynayacağı deplasman maçının sponsorunun BESOB olacağını duyurdu.

"Bursaspor'un her zaman yanındayız"

Daha önce bu konuda verilen sözün yerine getirileceğini belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, esnaf teşkilatı olarak Bursaspor’un her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ayrıca Bilgit, Bursaspor’un başlattığı "Yanındayım" kampanyasına destek vermek amacıyla BESOB hizmet binası girişine bir üyelik standı kurulabileceğini belirtti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise BESOB’un bu anlamlı desteği için teşekkür ederek, “Bursaspor, Bursa’nın en önemli değerlerinden biri. Esnaf teşkilatımızın yanımızda olması bize büyük güç veriyor” dedi.