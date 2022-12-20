Biz üreterek ihraç ediyoruz

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) seramik fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, üreterek büyüyen bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini söyledi.

Varank, 2002'de 37 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'yi devraldıklarını belirterek, "Bugün 12 aylık ihracatımız 253 milyar dolar. Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok. Topraktan çıkarıp biz bunları satmıyoruz. Biz ancak üreterek ihraç edebiliyoruz" diye konuştu.

Seramik sektörünün Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Varank, "Ben, 'Avrupa'nın bir numarası oluruz Allah'ın izniyle' demiştim. Şu anda seramikte Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı. Hijyen ürünlerinde Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı. Turkuaz gibi güzel firmalarımızla bu yolda hızla ilerliyoruz. Sadece yatırım yapmıyoruz. Bu işin teknolojisine, inovasyonuna, çevreye daha saygılı hale getirilmesine de yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Varank'ın açılışını yaptığı Turkuaz Seramik AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya da hem Kayseri OSB'de hem de İncesu OSB'de faaliyet gösterdiklerini, 1993 yılında üretime başladıklarını, yeni tesiste yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

Model Fabrika projelerini takip edin

Kayseri Model Fabrika'nın açılışına da katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, model fabrikaların işletmelere öğren-dönüştür programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir proje olduğunu belirtti.

İşletmelerin hem yalın üretimi öğrendiklerini hem de aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırdıklarını ve ciddi verimlilik artışları elde ettiklerini belirten Varank, "Verimliliğini yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar, işte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Model fabrika projelerinin takip edilmesi çağrısında bulunan Bakan Varank, şunları kaydetti: "İşletmelerimiz bunlara başvursunlar. Burada aldıkları eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını da biz KOSGEB'de ödüyoruz. Şu anda Türkiye'de 8 model fabrika var. Bunların sayısını artırmak için büyük bir gayret içindeyiz."