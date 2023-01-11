BOSAB, büyümeye odaklandı

Kenan SERTALP - BURSA

Bölgenin; 145 fabrika, 245 hektar alan ve yaklaşık 8 bin kişiye iş imkânı sağlayarak, Bursa ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, “Altyapı çalışmalarının büyük kısmını tamamladık ve üstyapı ile ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. İlkyardım, kalite standartları ve siber güvenlik gibi firmalar için önem arz eden konularda verdiğimiz eğitimlere bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi ile de ortaklığımız var. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde çalışmalar yürütüyoruz. İhracatın çok önemli boyutta olduğu bir sanayi bölgesi olarak firmalarımızın karbon ayak izini hedeflenen seviyeye getirmeyi ve bölge ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören de “BOSAB, sanayiciye ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Bölgede bulunan firmalar, tüm yurtta ve dünyada olduğu gibi zorlu bir süreçten geçiyor. Artan girdi maliyetleri, enerji de yaşanan sıkıntılar ekonomik anlamda bizleri zorlasa da BOSAB, büyümeye devam edecek” diye konuştu.