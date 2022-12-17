Bozkurt'ta 10 esnaf yeni dükkanlarına kavuştu

Bozkurt Türk Tarih Meydanı'nda selde yıkılan dükkanlar yerine yapılan 10 iş yeri, kura çekilmesinin ardından hak sahiplerine verildi.

Kaymakam Murat Atıcı, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu'nda yapılan kura töreninde, iş yerlerini teslim ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede yoğun bir çalışma bulunduğunu belirten Atıcı, "Yolları, köprüleri, doğal gazı, dükkanları, evleriyle devletimiz söz verdiği şeyleri yapmaya devam ediyor. Keşke can kaybımız hiç olmasaydı" dedi.

Daha önceki dükkanların büyüklüğü ile bugün verilenler arasında fark olması halinde hesaplama yapılacağını anlatan Atıcı, "Bu fark, para veya başka bir dükkan olarak hak sahiplerine verilecek. Bu hesaplamalar önümüzdeki süreçte yapılacak. Herkes mutlu şekilde eskisinden daha iyisine kavuşacak. İlçe meydanında 13 dükkan ve 1 kapalı pazar yeri yapıldı. Dükkanların biri millet kıraathanesi olacak, diğer ikisinin de kurasını şimdi çekmiyoruz" diye konuştu.

Atıcı, devletin tüm gücüyle Bozkurt'ta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla Bozkut'ta elinden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyor. 10 dükkanımızın kurası çekiyoruz ama birkaç ay içinde biten dükkan sayısı 70'i bulacak. Konutlarla ilgili de çalışmalarımız var. Konutlarımızda da kuraları bu ay içinde planlıyoruz. Öncelikle bodrum katlarının, sonra da diğer hak sahiplerinin kura çekimi olacak. Sizden istediğimiz, dükkanları aldıktan sonra bir an önce işlerliğini kazandırmanız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap de Bakanlık tarafından TOKİ vasıtasıyla yapılan dükkanları hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Muammer Yanık, AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder ile vatandaşlar katıldı.