Bugünün adımları, yarının yaşamı için

Başkan Bozbey, su kıtlığı­na karşı yağmur suyu hasadı, atık suyun yeniden kullanı­mı ve akıllı sulama sistem­leri gibi çevre dostu uygula­maları Bursa’da hızla hayata geçirdiklerini belirterek “Bu­gün attığımız adımlar yarı­nın suyu ve yaşamı için” dedi.

BM tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Foru­mu, bu yıl ‘Şehirlerin Direnç­li Geleceği’ temasıyla dünya­nın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanlarının katı­lımıyla Cenevre’de gerçek­leştirildi. BM Avrupa Ekono­mik Komisyonu (UNECE) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası alanda bü­yük öneme sahip kurumların da yer aldığı organizasyona, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Mustafa Bozbey de katılarak küresel ölçek­teki konulara değindi. Otu­rum bölümlerinde sağlık ve refah, cinsiyet eşitliği, düz­gün çalışma ve ekonomik bü­yüme, iklim finansman me­kanizmaları gibi konular­da açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, MBB’nin ve Bursa Büyükşehir Beledi­yesi’nin yürüttüğü çalışma­lar hakkında da bilgi verdi.

“Su kıtlığıyla karşı karşıyayız”

Kurulan uluslararası iş bir­likleri sayesinde Bursa’nın sürdürülebilirlik projele­ri için yeşil fonlara ve teknik destek programlarına da­ha kolay erişebileceğini söy­leyen Başkan Mustafa Boz­bey, Bursa’da son günlerde yaşanan su sıkıntısına da de­ğindi. Cenevre’deki temas­ların tam da bu tür krizlerin

kalıcı çözümlerini hedefle­diğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Evet, bu­gün su kıtlığıyla karşı karşı­yayız. Ancak bu, sadece bir sorun değil; bize yeniden düşünme ve dönüşme çağ­rısı yapıyor. Cenevre’de bu dönüşümü nasıl hızlandı­rabileceğimizi konuşuyo­ruz. Buradaki her adım, Bur­sa’nın gelecekte daha yaşa­nabilir, daha yeşil, daha adil ve sürdürülebilir bir şehir olması için atılıyor” dedi.

“Çevre dostu uygulamaları daha hızlı hayata geçireceğiz”

Su yönetimi konusunda yenilikçi çözümler geliştiren şehirlerle iş birliği görüşmeleri yaptıklarını belirten Başkan Bozbey, “Yağmur suyu hasadı, atık suyun yeniden kullanımı, akıllı sulama sistemleri gibi çevre dostu uygulamaları Bursa’da daha hızlı hayata geçireceğiz. Cenevre’deki bu görüşmelerin temelinde Bursa halkının refahı var. Biz sadece bugünün sorunlarını değil, yarının çocuklarının yaşam hakkını korumak için buradayız. Her proje, Bursa’nın kaynaklarını adil, verimli ve sürdürülebilir biçimde yönetmek için atılmış bir adımdır” diye konuştu.