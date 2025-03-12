Bursa Büyükşehir'den 1.300 metrelik su iletim hattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni açılan imar yollarında başlattığı altyapı çalışmaları sürrüyor.

Çalışmalar kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatları devam ediyor. Kestel’in Esentepe Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik kanalizasyon ve 2 bin metrelik yağmur suyu iletim hattı ile Osmangazi ilçesinde bulunan muhtelif mahallelerde 1.300 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatının yüzde 50’lik kısmı tamamlandı.

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hattı imalatından kayıp kaçakla mücadeleye kadar tüm ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.