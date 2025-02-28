Bursa ekonomisi fuarla güçlenecek

Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD), uluslararası fuarları Bursa iş dünyasıyla buluşturdu.

Bursa Temsilciliği’nin Hannover Fuarcılık Türkiye ortaklığı ile düzenlenen organizasyonla, Bursalı firmaların temsilcilerine Hannover Fuarcılık tarafından yapılan uluslararası fuarlar ve katılımın avantajları konusunda bilgiler verildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çok amaçlı salonunda gerçekleşen programa ETMD Genel Başkanı Cemil Topak, Genç Sanayici ve İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, sivil toplum örgütleri ile firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Toplum ve sektör yararına çalışıyoruz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ETMD Bursa Temsilcisi Olgun Şafak Karabiber, derneklerinin yalnızca kendi sektörlerine değil ,diğer sektörlere ve topluma da fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulduğunu belirtti:

“Aradan geçen 25 yıldır da bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün de bu organizasyonlarımızdan bir tanesi ile birlikteyiz. Tüm Türkiye çapında faaliyetlerimizi topluma fayda sağlamak amaçlı olarak yürütüyoruz.

Geçtiğimiz hafta 13. dönemimizle yeni bir başlangıç yatık. Artık yeni yönetimimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim çabalarımız ulaştığımız firma ve kişilerin destekleri ile kıymetli hale geliyor. Bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz."

“STK’larımızın gücünü artırmalıyız”

Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Genel Başkanı Cemil Topak ise Türkiye’nin ve sektörlerinin menfaatini gözeterek çalışmalarımızı yürüttüklerini anlattı. Cemil Topak, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler ne kadar büyür ve gelişirsek sektörümüzdeki sorunların çözüm noktasında bir inisiyatif almış oluruz.

Sektörümüzdeki yenilikleri, teknolojinin getirdiği güncellemeleri birlikte istişare ederek, mevzuat çalışmalarıyla, farklı fırsatları yakalamaya yönelik çalışmalarla ülkemize ve sektörümüze katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda sivil toplum örgütlerinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bu güzel etkinliği düzenleyen Bursa temsilciliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“Fuarlar birçok ülkenin bütçesinden büyük bir ekonomi sunuyor”

Hannover Fuarcılık Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın konuşmasında, “Uluslararası Fuarlar Birliği’nin hazırladığı rapora göre fuarların dünya ekonomisi olarak görüldüğünde 55. Sırada görülebilecek bir bütçe olduğu ortaya çıkmış. Bu da Macaristan, Srilanka ve Ekvador gibi ülkelerin toplam ekonomilerinden daha büyük bir etkinlik olduğunu gösteriyor” diyerek, uluslararası fuarcılığın gelişimi adına çalışmalarını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından ETMD Bursa Temsilcisi Olgun Şafak Karabiber’in moderatörlüğünde yapılan panelde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Fuarlar Müdürü Aylin Odabaş, Win Euroasia Proje Yöneticisi Sena Mengül, Hannover Fuarcılık Türkiye Yurtdışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Yöneticisi Alemdar Sönmez yaptıkları sunumlarla çalışmaları hakkında bilgiler verdi.