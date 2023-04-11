Bursa OSB'lere yönelik düzenlemeleri içeren kanundan memnun

Kenan SERTALP

Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanunu değerlendiren Erol Gülmez ‘’OSB kanunuyla ilgili Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) olarak kanun çalışmasına ilişkin hazırladığımız taslakta uzlaşılan maddelerin yürürlüğe girmesinden son derece memnunuz. Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile talep edilen pek çok konunun hayata geçmesi bizi memnun etti. OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanması da olumlu bir adım ayrıca Yeşil OSB tanımıyla faydalı bir süreç teşvik edilecek.’’ dedi.

TOSAB: Yeşil OSB projelerine öncelik

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Kanunumuzdaki değişikliklerin OSB’lerle ilgili pek çok yeni pozitif kararlar içerdiğini vurgulayan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Başkan Vekili Sami Bilge şunları söyledi: ‘’OSB kanununa Yeşil OSB tanımının eklenmesiyle birlikte Yeşil OSB’lerin sayılarının artması ve hızlı bir şekilde üretime geçmeleri demek, makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması demektir. OSB'lere üst yapılı sanayi parseli kiralama ve satma yetkisinin verilmesi mevcut sorunların ortadan kalkmasına vesile olacaktır. Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilecek olması da desteklediğimiz konuların başında geliyor. Son olarak OSB'lerde ortak kullanım alanı oranının OSB büyüklüğünün yüzde 5'inden az, hizmet ve destek alanlarının oranının ise OSB büyüklüğünün yüzde 15'inden fazla olmaması yönündeki kararın da yerinde olduğunu düşünüyorum.’’

HOSAB: Yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanacak

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Başkanı Ömer Faruk Korun OSB Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeleri genel olarak olumlu bulduğunu ifade etti. Yeni düzenlemeler ile OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlanacağını vurgulayan Korun, ‘’Özellikle kuruluş aşamasında olan veya yeni kurulacak bölgeler için yer seçimi ve kamulaştırma gibi süreçler hızlanacak. Yatırımı kolaylaştıracak ve tahsisli arsalarla ilgili yaşanılan sorunları çözecek ön tahsis uygulaması getirildi. Bir parselde birden fazla işletme faaliyet gösterebilecek, tesisler üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralanabilecek şeklinde getirilen düzenlemeler sanayicilerin uzun süredir istediği düzenlemelerdi. Dolayısıyla bu taleplere karşılık verilmiş oluyor. Yine OSB’lerde yeşil alan olarak özetleyebileceğimiz ortak kullanım alanları oranı OSB büyüklüğünün yüzde 8’inden az olamıyordu. Şimdi bu yüzde 5’e düşürüldü. Hizmet ve destek alanlarının oranı ise yüzde 10’dan 15’e çıkartıldı. Tüm bu gelişmeleri sanayi lehine olarak değerlendiriyorum.’’ şeklinde konuştu.

İnegöl OSB: Yüksek üretimin önü açılacak

Düzenleme sonrası yüksek üretimin önünün açılacağını belirten İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Zeki Şahin ‘’Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile özellikle OSB’lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerle sanayiciler için hızlı ve nitelikli üretimin önü açılacak. Yapılan düzenlemeler yatırım ortamının da gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. OSB kanununa eklenen 'Yeşil OSB' tanımıyla kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık iş birliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkacak. Yeşil OSB’lerin sayılarının artması ve hızlı bir şekilde üretime geçmeleri demek, makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması demektir. Kısaca OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanunun kabul edilmesi sanayide insan refahını ve sosyal eşitliği artıracak bir yol haritası olarak değerlendirilebilir.’’ dedi.