Bursa sanayisi suyunu yeniden kullanacak
Bursa sanayisinin su kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenlemeyle tekstil sektöründe atıksuyun geri kazanımına yönelik zorunluluk getirilirken hazırlanan proje ile geri kazanılmış su yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.
6 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren 2026/11 sayılı Tekstil Tesisleri Hakkında Uygulama Genelgesi, günlük 10 ton ve üzeri kapasiteye sahip tekstil tesislerinde en az yüzde 10 oranında atıksu geri kazanımını zorunlu hale getirdi. Genelge kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin merkezi atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyun en az yüzde 10’unun geri kazanılması halinde, OSB bünyesindeki işletmelerin kendi tesislerinde ayrı bir geri kazanım yatırımı yapma zorunluluğu bulunmayacak. OSB’lere yatırımları tamamlamaları için 31 Aralık 2032’ye kadar süre tanındı.
Bursa’da ise geri kazanım yatırımı için 2032’nin beklenmesi planlanmıyor. Uludağ, Kestel ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgeleri ile mart ayında “Atıksu Geri Kazanım Projesi İş Birliği Protokolü” imzalayan Yeşil Çevre, projenin 2028 yılında tamamlanmasını hedefliyor. Böylece geri kazanılmış suyun, Bakanlığın tanıdığı süreden yaklaşık dört yıl önce sanayinin kullanımına sunulması planlanıyor.
Günde 40 bin metreküp su yeniden kullanılacak
Projenin en önemli ayağını geri kazanılacak suyun miktarı oluşturuyor. Günlük 95 bin metreküp suyun arıtıldığı Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nde ileri arıtma teknolojilerinin kullanılmasıyla günlük 40 bin metreküp suyun yeniden proses suyuna dönüştürülmesi hedefleniyor. Geri kazanılan suyun bölgedeki sanayi tesislerinin kullanımına sunulmasıyla hem yeni mevzuatın getirdiği yüzde 10’luk geri kazanım yükümlülüğünün karşılanmasına katkı sağlanması hem de sanayinin mevcut su kaynakları üzerindeki kullanım baskısının azaltılması amaçlanıyor. Özellikle tekstil sektörünün üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu suyun bir bölümünün geri kazanılmış sudan karşılanması planlanıyor.
S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, yeni düzenlemenin geri kazanım projesinin önemini daha da artırdığını belirtti. Yeşil Çevre’nin bu ihtiyacı önceden öngörerek çalışmalara başladığını aktaran Aydın, “Bakanlığımızın yayımladığı genelge, aslında bizim yıllardır savunduğumuz döngüsel ekonomi modelinin devlet politikası haline geldiğinin en net göstergesidir. Biz Yeşil Çevre olarak bu ihtiyacı önceden öngördük ve ortaklarımızla birlikte Atıksu Geri Kazanım Projemizin düğmesine bastık” ifadelerini kullandı.
Günlük 95 bin metreküp suyun arıtıldığı tesiste sanayici ortakların su kullanım ihtiyaçlarının belirlendiğini aktaran Aydın, projenin uygulama projelerinin çizim aşamasına geçtiğini kaydetti. Aydın, “Hedefimiz 2028 yılında bu ileri düzey arıtılmış suyu ortaklarımızın kullanımına sunmak” dedi.
Sanayicinin yatırım yükü merkezi modelle azalacak
Projenin devreye alınmasıyla bölge sanayicisinin Bakanlığın getirdiği yüzde 10’luk geri kazanım zorunluluğunu karşılamasına katkı sağlanacağını belirten Aydın, geri kazanılan suyun yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.
Bursa’daki proje, yeni düzenlemenin sanayi tesisleri açısından getirdiği yatırım ihtiyacına da alternatif bir model oluşturuyor. OSB bünyesinde merkezi bir geri kazanım sisteminin kurulmasıyla işletmelerin tek tek yatırım yapmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız da ortak proje ile sanayicinin üzerindeki yatırım ve altyapı yükünün azaltılacağını belirtti. Tekstil sektörü açısından suyun temel girdilerden biri olduğuna dikkat çeken Akyıldız, yeni genelgeyle getirilen yükümlülüklerin küresel pazarlarda giderek önem kazanan karbon nötr ve temiz üretim beklentileriyle örtüştüğünü söyledi.
Sanayicilerin münferit olarak karşılamasının zor olabileceği geri kazanım maliyetleri ile altyapı ihtiyaçlarının ortak akıl ve merkezi bir yönetim modeliyle çözülebileceğini ifade eden Akyıldız, proje sayesinde sanayicilerin çevresel yükümlülüklerini yerine getirirken uluslararası pazarlardaki çevre odaklı üretim beklentilerine de uyum sağlayacağını kaydetti.
Bursa’da su yönetiminde yeni model
Yeşil Çevre’nin projesi, Bursa sanayisinde atıksu yönetiminin yalnızca arıtma odaklı yapıdan, suyun yeniden üretime kazandırıldığı döngüsel bir modele doğru ilerlemesini sağlayacak. Günlük 95 bin metreküp suyu arıtan tesisin geri kazanım kapasitesinin 40 bin metreküpe ulaşması halinde önemli miktarda su yeniden sanayi süreçlerinde kullanılabilecek. Bakanlığın düzenlemesiyle tekstil tesisleri için yüzde 10’luk geri kazanım şartı yürürlüğe girerken, OSB’lerin önünde 31 Aralık 2032’ye kadar uzanan bir takvim bulunuyor. Bursa’daki proje ise 2028 hedefiyle bu takvimin gerisinde kalmayacak bir uygulama ortaya koyuyor.
Projenin tamamlanmasıyla Uludağ, Kestel ve Barakfakih OSB’lerdeki sanayi tesislerinin geri kazanılmış suya erişiminin artırılması, üretimde kullanılan suyun bir bölümünün yeniden sistem içine alınması ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.