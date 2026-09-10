Bursa sanayisi suyunu yeniden kullanacak

6 Ağustos 2026 tarihinde yü­rürlüğe giren 2026/11 sayı­lı Tekstil Tesisleri Hakkında Uygulama Genelgesi, günlük 10 ton ve üzeri kapasiteye sahip tekstil te­sislerinde en az yüzde 10 oranın­da atıksu geri kazanımını zorunlu hale getirdi. Genelge kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin mer­kezi atıksu arıtma tesislerinden çı­kan suyun en az yüzde 10’unun geri kazanılması halinde, OSB bünye­sindeki işletmelerin kendi tesisle­rinde ayrı bir geri kazanım yatırımı yapma zorunluluğu bulunmaya­cak. OSB’lere yatırımları tamamla­maları için 31 Aralık 2032’ye kadar süre tanındı.

Bursa’da ise geri kazanım yatırı­mı için 2032’nin beklenmesi plan­lanmıyor. Uludağ, Kestel ve Barak­fakih Organize Sanayi Bölgeleri ile mart ayında “Atıksu Geri Kazanım Projesi İş Birliği Protokolü” imza­layan Yeşil Çevre, projenin 2028 yılında tamamlanmasını hedefli­yor. Böylece geri kazanılmış suyun, Bakanlığın tanıdığı süreden yakla­şık dört yıl önce sanayinin kullanı­mına sunulması planlanıyor.

Günde 40 bin metreküp su yeniden kullanılacak

Projenin en önemli ayağını geri kazanılacak suyun miktarı oluştu­ruyor. Günlük 95 bin metreküp su­yun arıtıldığı Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nde ileri arıtma teknolojile­rinin kullanılmasıyla günlük 40 bin metreküp suyun yeniden proses suyuna dönüştürülmesi hedefleni­yor. Geri kazanılan suyun bölgede­ki sanayi tesislerinin kullanımına sunulmasıyla hem yeni mevzuatın getirdiği yüzde 10’luk geri kazanım yükümlülüğünün karşılanmasına katkı sağlanması hem de sanayi­nin mevcut su kaynakları üzerin­deki kullanım baskısının azaltıl­ması amaçlanıyor. Özellikle tekstil sektörünün üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu suyun bir bölü­münün geri kazanılmış sudan kar­şılanması planlanıyor.

S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İş­letme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, yeni düzenleme­nin geri kazanım projesinin öne­mini daha da artırdığını belirtti. Yeşil Çevre’nin bu ihtiyacı önceden öngörerek çalışmalara başladığı­nı aktaran Aydın, “Bakanlığımızın yayımladığı genelge, aslında bizim yıllardır savunduğumuz döngüsel ekonomi modelinin devlet politi­kası haline geldiğinin en net gös­tergesidir. Biz Yeşil Çevre olarak bu ihtiyacı önceden öngördük ve ortaklarımızla birlikte Atıksu Ge­ri Kazanım Projemizin düğmesine bastık” ifadelerini kullandı.

Günlük 95 bin metreküp suyun arıtıldığı tesiste sanayici ortakla­rın su kullanım ihtiyaçlarının be­lirlendiğini aktaran Aydın, proje­nin uygulama projelerinin çizim aşamasına geçtiğini kaydetti. Ay­dın, “Hedefimiz 2028 yılında bu ileri düzey arıtılmış suyu ortakla­rımızın kullanımına sunmak” dedi.

Sanayicinin yatırım yükü merkezi modelle azalacak

Projenin devreye alınmasıy­la bölge sanayicisinin Bakanlığın getirdiği yüzde 10’luk geri kaza­nım zorunluluğunu karşılama­sına katkı sağlanacağını belir­ten Aydın, geri kazanılan suyun yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Bursa’daki proje, yeni düzen­lemenin sanayi tesisleri açısın­dan getirdiği yatırım ihtiyacına da alternatif bir model oluşturu­yor. OSB bünyesinde merkezi bir geri kazanım sisteminin kurul­masıyla işletmelerin tek tek yatı­rım yapmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız da or­tak proje ile sanayicinin üzerin­deki yatırım ve altyapı yükünün azaltılacağını belirtti. Tekstil sek­törü açısından suyun temel girdi­lerden biri olduğuna dikkat çeken Akyıldız, yeni genelgeyle getirilen yükümlülüklerin küresel pazar­larda giderek önem kazanan kar­bon nötr ve temiz üretim beklen­tileriyle örtüştüğünü söyledi.

Sanayicilerin münferit olarak karşılamasının zor olabileceği ge­ri kazanım maliyetleri ile altyapı ihtiyaçlarının ortak akıl ve merke­zi bir yönetim modeliyle çözülebi­leceğini ifade eden Akyıldız, pro­je sayesinde sanayicilerin çevresel yükümlülüklerini yerine getirir­ken uluslararası pazarlardaki çev­re odaklı üretim beklentilerine de uyum sağlayacağını kaydetti.

Bursa’da su yönetiminde yeni model

Yeşil Çevre’nin projesi, Bursa sanayisinde atıksu yönetiminin yalnızca arıtma odaklı yapıdan, suyun yeniden üretime kazandırıldığı döngüsel bir modele doğru ilerlemesini sağlayacak. Günlük 95 bin metreküp suyu arıtan tesisin geri kazanım kapasitesinin 40 bin metreküpe ulaşması halinde önemli miktarda su yeniden sanayi süreçlerinde kullanılabilecek. Bakanlığın düzenlemesiyle tekstil tesisleri için yüzde 10’luk geri kazanım şartı yürürlüğe girerken, OSB’lerin önünde 31 Aralık 2032’ye kadar uzanan bir takvim bulunuyor. Bursa’daki proje ise 2028 hedefiyle bu takvimin gerisinde kalmayacak bir uygulama ortaya koyuyor.

Projenin tamamlanmasıyla Uludağ, Kestel ve Barakfakih OSB’lerdeki sanayi tesislerinin geri kazanılmış suya erişiminin artırılması, üretimde kullanılan suyun bir bölümünün yeniden sistem içine alınması ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.