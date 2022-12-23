Bursa, yoğunlukla Orta Doğulu turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Osmanlı’nın ilk payitahtı Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor. Özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Bursa'yı yılın 10 ayında 303 bin 926 yabancı ziyaret etti. Bir turistin ortalama kalış süresi 2.32 geceleme olan kente 62 bin 519 kişiyle en çok Kuveytli ziyaretçi geldi. Kente Orta Doğu ülkelerinden daha fazla turist çekilmesi, geceleme sayısının artırılması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak amacıyla Bursa’daki Yenişehir Havalimanı’na söz konusu bölgelerden charter uçuşların yapılması planlanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Temsil Kurulu Üyesi Doğan Sager, Bursa’nın Orta Doğu ülkeleri için çok büyük bir destinasyon olduğunu, kenti ziyaret eden yabancı sayısının her yıl artış gösterdiğini bildirdi.

“Bursa’dan direkt uçuşlar olmalı”

Kentin turizmden daha fazla pay alması için charter uçuşların başlamasına yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Doğan Sager, Bursa olarak güzel hedefleri olduğundan söz etti. Bursa’nın, Orta Doğu için ciddi bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Sager, şöyle konuştu: “Burada bizlere de görevler düşüyor. Misafirlerimizin Orta Doğu’dan buraya daha kolay gelebilmeleri, maliyetlerini düşürebilmemiz için uçaklarının İstanbul’dan Bursa’ya kaydırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıl bununla ilgili örnek bir çalışma oldu. Umman'dan Trabzon'a bin 200 dolara gelen bir Ummanlı, Bursa’ya uçuş açıldığı zaman 280 dolara gelmeye başladı. Bu uçuşların Bursa’ya gelen yabancı turist sayısına ciddi etki edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarımıza destek veriyor.”

“Bursa’nın sağlık turizmine de katkı sağlanacak”

Doğan Sager, Bursa’ya az sayıda turistin geldiği ülkelerden daha çok ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini anlattı. Şehrin, Orta Doğu pazarı için ana destinasyon olabileceğini vurgulayan Sager, “Çizdiğimiz rotalar ve oluşturduğumuz tur destinasyonları var. Eskişehir'i, Yalova'yı ve İzmir'i içine alarak, Bursa'yı da ana destinasyon sayarak bu şekilde paket programlar başlatmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda bunu gerçekleştirmeyi diliyoruz. Şu anda bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu uçuşların bölge turizmine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bursa’ya yapılacak charter uçuşların İstanbul'daki havalimanlarının yükünü de alacağına dikkat çekti. Sektör verilerine göre Bursa’nın yılı yaklaşık 400 bin yabancı ziyaretçiyle kapatacağının tahmin edildiğini söyleyen Sager, bu rakamları artırmak için Bursa ve Yalova’daki seyahat acentelerine önemli görev düştüğünü aktardı.

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