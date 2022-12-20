Çambaşı'ndaki ikinci kayak tesisi Karadeniz'in yeni gözdesi olacak

Şenocak, Göndeliç Tepesi’ndeki çalışmaların sona ermesinin ardından bölge için önemli bir merkezin daha turizme kazandırılacağını dile getirdi. Ordu Kayak Kulübü ve Çambaşı Yatırım AŞ Yönetim Kurullarının yaptığı etüt çalışmaları sonucunda, Çambaşı kayak tesisinden yaklaşık bin metre daha yüksek olma özelliğine sahip olduğunu anlatan Cem Şenocak, “Göndeliç Tepesi’nin kayak sezonunun daha uzun süre olacağının öngörülmesi üzerine; Çambaşı Yatırım AŞ olarak 7 Eylül 2021 tarihinde Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne yaptığımız müracaatla birlikte süreç başladı.

Ordu Valimiz Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in konuya gösterdikleri ilgi duyarlılık ve takipleri ile Turizm Bakanlığının görevlendirdiği elemanlar tarafından 14 Mart 2022 tarihinde bir keşif yapılıp olumlu görüş verilen Göndeliç Tepesi Kayak Tesisi ile ilgili; ikinci kez 8-9 Aralık 2022 tarihinde üzeri kar kaplı iken kayak pistlerinin nereden başlayıp nerede biteceği ve teleskinin hangi güzergâhtan geçeceği konusunda çalışmalar yapıldı” ifadelerine yer verdi.

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