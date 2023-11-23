Çatalhöyük tanıtım ve karşılama merkezi açıldı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Şehrin kültür mirasına önemli bir eser daha kazandırdıklarını belirten Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çatalhöyük’ü en iyi şekilde tanıtabilmek ve gelecek nesillere taşıyabilmek için yaptığımız çalışmalar çok değerli.

Türkiye’nin en büyük ahşap kamu yatırımını şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Açılışta konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen, Bakanlık olarak da destek verdikleri merkezin, büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin Çatalhöyük ören yerinde, 3. Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde yer aldığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:"Koruma Amaçlı İmar Planında Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş sahada, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait arazide 28 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde yer almaktadır.

2021'de temeli atılan projenin çalışmaları 2 yıl kesintisiz devam etmiş ve bugün hepimizin göğsünü kabartan bu çok özel merkez ortaya çıkmıştır. Ziyaretçilerin etkin bir biçimde katılımını destekleyen bir deneyim sunan Tanıtım ve Karşılama Merkezi, 4 bin 500 metrekarelik sergi niteliği taşıyan kapalı alana sahip tir.

Bu alanda ziyaretçilere, Çatalhöyük ve çevresi, kazı alanları, dönemin ev, yaşam ve ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, çatısı hariç tamamen ahşaptan yapılmış özgün mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Çalışma ofisleri ile hediyelik eşya satış alanı, çok amaçlı salon, seyir kulesi, kafeterya alanları 151 araç kapasiteli otopark alanına da sahiptir."