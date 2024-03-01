CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, projelerini açıkladı

Özlem Sarsın-İZMİR

Enerjiden, tarıma, alt yapıdan ulaşıma, kültürden kentsel dönüşüme, eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar 9 başlık altında hazırlanan projeleri anlatan Tugay, Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen bir belediye olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tugay’ın bazı projeleri şu başlıklardan oluşuyor:

- Su ve ulaşım maliyetlerinde indirime gidilecek.

- Yapay Zeka Daire Başkanlığı kurarak Türkiye’de ve dünyada bu konuda öncü bir belediye olmak.

- Deniz Taksi uygulaması başlatılacak.

- İzmir’e metrobüs sistemi getirilecek.

- İlk 1,5 senede İzmir’in 1/25000’lik planlarının yapılacak.

- 5 yıl içinde 25 bin sosyal konut yapılacak.

- ‘Kendine yeten kent modeli’ doğrultusunda İzmir su havzalarının yönetileceği projeler oluşturulacak.

- Avrupa’nın Bağımsız Yaşam Hareketi Kent Ağı’na İzmir dahil edilerek insanların daha nitelikli yaşaması sağlanacak.

- Deprem master planı oluşturarak, kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Riskli her bir bina dönüşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye’nde olduğu gibi dönüşümde kira ve yıkım yardımında bulunulacak.

- Kırsal planlama daire başkanlığı kurarak kırsal alandaki yaşam planlanacak.

- Yenilenebilir enerji sistemleri kurmak. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde en üst seviyeye gelmek. Enerjide verimliliği sağlamayı öncelik yapmak.

- Atık yakma tesisi kurmak. Dönüşebilen atıkları dönüştürmek, dönüşemeyenleri yakarak bertaraf etmek.

- Kompost tesisleri kurarak organilk atıkları dönüştürüp toprağa kazandırmak.

- İzmir’i sağlık turizminin başkenti yapmak.

- Kırsal bölgelerde üretim ve istihdam artışını sağlamak için ofisler kurulacak. Genç istihdamı tarıma yönlendirmek.

- Girişimcilik merkezleri çoğaltılacak.

- Çağdaş sanatlar müzesi ve kent müzesi kurulacak.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası kurulacak.

- Öğrencilerin barınabilmesi için yurtlar kurulacak.

- 65 yaş üzeri insanların hayatını kolaylaştırmak için ücretsiz “Evde Tamir” hizmeti başlayacak.

- Jeotermal ısıtma sisteminden daha fazla fayda sağlayarak, 250 bin konutu jeotermal enerji ile ısıtmak.

- İzmir’in kamusal alanları ile ilgili konsept tasarım rehberi oluşturmak.

- Yeni tramvay ve metro hatları devreye girecek.

- Kent içi trafiğini rahatlatmak için alt ve üst geçitler yapılacak.

- Şehir hastanesine Monoray sitemi kurulacak. Türkiye’nin il monorayı olacak.

- 2030 yılında İzmir’in nüfusu gözönüne alınarak metro ve tramvay aktarma merkezleri yeniden tasarlanacak ve geliştirilecek.

- Yeni otogar projesi hayata geçirilecek.

- Çevre ilçelere ve ihtiyaç olan bölgelere yer altı otoparkları kurulacak. Karavan otoparkları kurulacak.

- Yağmur suyu toplama projeleri devam edecek. Her ilçede atık su arıtma tesisi kurulacak. Atık sular toplanıp tarımsal sulamada kullanılacak. İzmir’in gelecekteki olası su problemlerinin önüne geçilecek.

- İzmir Körfezi’nin kendini temizleyebilmesi için sirkülasyon kanalı oluşturulacak.

- Körfez’in kuzeyine ve güneyine marinalar kurulacak.

- Halk plajları kurulacak.

- Üretici kooparatifleri desteklenmeye devam edilecek. Küçük üretici korunacak.

- Ürün depolama ve tarım makinaları parkları kurulacak. Tarım 4.0’ı çiftçinin kullanabilmesi için çalışmalar yapılacak. Agro turizm ve gastronomi projeleri hayata geçirilecek.

- İzmir’i gastronomi kültürünün başkenti yapacak projeler geliştirilecek.

‘Hizmet binamız eski yerinde yapılsın istiyorum ama…’

¨İzmir’in kentsel ve kamusal alanlarında kamusal tesislerin tasarımı ile ilgili yeni bir sayfa açacağız¨ mesajıyla devam eden Tugay, ¨Pazaryeri deyince gözünüzün önüne beton atılmış, düzensiz bir zemin, uzay bir çatı geliyor. Çoğu ışık almaz, hava almaz, tuvaletleri her zaman problemlidir… Ancak buna mahkum değiliz. Ne pazaryerlerinde ne de spor ve kültür tesislerinde daha çağdaş, bize daha fazla keyif verecek, kullanımında fonksiyonel olan tesisler yapabiliriz. Bunun için tasarım rehberlerine ihtiyacımız var. ¨İzmir’de nasıl pazaryerler yapabiliriz, tasarım örnekleri çıkarır mısınız?¨ diyerek yapacağımız çalıştaylarla ortak akıl projeleri çıkacaktır. Bizi güneşten, yağmurdan koruyacak, ekolojik yanları düşünülmüş; enerji açısından kendine yeten tesisler yapabiliriz. İzmir’in kamusal alanları ile ilgili olarak konsept tasarım örnekleri olacak. Bizim rahatsız olduğumuz, konuşmak istemediğimiz diğer konu belediyenin hizmet binasına ihtiyaç olduğu. Görüş ayrılıkları var, İzmir’de bir değerlendirme talep edeceğim. İzmirlilerin istediği olacak. Benim kendi görüşüm Konak Meydanı’nda eski yerinde, eski büyüklüğünde bir bina yapılsın diyorum. Gurur duyacağımız bir binayı burada inşa edebiliriz diye kişisel bir düşüncem var. Bunu da kamuoyunun takdirine sunacağım eğer onaylarsanız eski yerinde herkese keyif verecek bir belediye binamız olacak ve bugün fuarda çalışan tüm arkadaşlarımı oraya davet edeceğim¨ açıklamalarında bulundu.

¨Akıllı kavşakla trafik bitecek, Alsancak Garı önünde ulaşım yer altına inecek¨

Bundan sonraki süreçte İZBETON’un daha fazla asfalt ve parke taşı üretmesini istediklerini belirten Tugay, ¨İZBETON’un diğer işleri bırakıp bu konuda yoğunlaşması kesindir. Çok daha fazla yol yapacak İZBETON; hem yeni yollar hem de yenilemeleri yapacak¨ dedi. Ulaşım alanında yapmak istedikleri çalışmaları da sunan Tugay, şunları aktardı: ¨Akıllı kavşaklarla trafik yüzde 10 daha rahatlayacak. Trafiğin sıkıştığı noktalarda neden sıkıştığı belli, yapacağımız şey her şeyin önüne koyarak bunu yapmamız. Şirin Payzın Kavşağı’nda, Halkapınarü hilal ve Ege Mahallesi’nde yapacağımız çalışmalarla trafik rahatlayacak. Kavşak ve bağlantı noktalarında şerit sayısını artıracağız. Bayraklı Belediyesi’nin altındaki alanda trafiği yer altına alarak o kalan alana da meydan projesi yapacağız. Bayraklı’yı deniz ile bu şekilde buluşturacağız. Mürselpaşa’da bir altgeçit var, yapılması zor değil. En kısa zamanda yapılacak işlerden biri de bu. Alsancak Garı’nın orada trafiğin yer altına alınması zor ama bizim gözümüzü korkutmuyor, en kısa zamanda bunu yapacağız. Yaşayanlar Üst Geçidi, Karabağlar’da yaşanan bir sorun. Üst geçit projesi yapılmış, hazır ve ilk yapacağımız projelerden biri bu. Ben burada kesin ve erken yapılacak projelerden bahsediyorum. Kentimizin master planının güncellenmeye, belki de yeni baştan yapılmaya ihtiyacı var. Mümkün olan en kısa zamanda İzmir’in geneli için bir ulaşım master planı yapılacak. Anadolu Caddesi ve İZBAN hattı üzerinden geçen Mavişehir’i Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlayan deniz kenarına inebileceğiniz bir bağlantı yapılacak. Karşıyaka Belediye Başkanlığımda içimde kalmıştı, en kısa sürede yapılacak şeylerden birisi…¨

Karşıyaka iskele ve çarşı arasına yeni bir proje

Daha önceki dönemlerde de sıklıkla tartışmaların odağına oturan Karşıyaka İskele ve Çarşı arasında kalan alanda trafiğin yer altına alınması noktasında görüşlerini paylaşan Tugay, bu projeyi doğru bulmadığını söyledi. Söz konusu alanla ilgili planladıkları çalışmayı da açıklayan Tugay, ¨İskelenin sağı ve solunda girinti şeklinde bir deniz alanı var, her zaman kirlidir. O alanı doldurduğumuz zaman büyükçe bir alan kazanacağız. Bu alanı sosyal alan ve otopark olarak kullanabiliriz. İskele yıkılacak ve biraz ileriye alınacak. Her iki alanında vapur ve feribotlar için ceket alanı oluşturulacak. Yayalar bu alanda hazırlanacak bölüm ile kesintisiz ulaşımı sağlayacak; tramvay ve araçlarla temas etmeyecek¨ diye konuştu.

Metrobüs İzmir’e gelecek¨

“Metrobüs uygulamasını İzmir’e bir şekilde getireceğiz¨ diyen Tugay, ¨İstersek her şeyi yaparız. Bunu da nasıl yapabildiğimizi göreceksiniz. Karabağlar-Gaziemir Metrosu bakanlıkta onay bekliyor, onaylandığında çalışması başlayacak. Örnekköy tramvay onayı alınmış projelendirmiş bir çalışma, başlanacak ve bitirilecek. İZBAN seferleri sıklaşacak. Şehir Hastanesi için teleferik için proje var, yapılabilir, monoray da düşünüyoruz. Bisiklet köprüleri yapacağız. Deniz taksi çok kolaylıkla devreye sokulacak bir uygulama, ilk 6 ayda başlatacağız. Halkapınar’da aktarma istasyonunda yaşananları görmek gerek, 2050 yılında kaç kişi bu istasyonu kullanacak? Tam 1 milyon kişi… Bu aktarma istasyonlarını düzenleyeceğiz, yaşam alanlarına çevireceğiz dediğimiz zaman yurtdışındaki örnekler göz önüne geliyor. Türkiye’de de İzmir’de de bu konuda eksiğimiz var. Aktarma istasyonlarının hepsinde düzenlemeler yapacağız. İnsanların ihtiyaçlarımızı karşılayan merkezler olacak. Otogar için Büyükşehir Belediyemizin yarışma ile belirlediği projeyi sahipleniyoruz. Otogar bu şekilde olacak. Bunu çözeceğim. Modern, çağdaş bir görünümde olacak. Semt garajı ihtiyacı var, sırasıyla hepsini yapacağız. Otopark projeleri var, uygulanmayı bekleyen… Bunları yapacağız. Kemalpaşa’da, Selçuk’ta, Aliağa’da yapacağız. Karavan otoparkının acilen yapılması lazım, bunları en hızlı şekilde yapacağız¨ mesajı verdi.

¨Büyük kanal yenilenecek¨ dedi ve ekledi: Önce ben yüzmeyeceğim

“Diğer konu başlığımız su ve körfez” diyerek açıklamalarına devam eden Tugay, “İzmir’imizin meşhur bir büyük kanalı var. Bu büyük kanal projesinin yenilenmeye, kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç var. Bunun yapılması zorunlu. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra patlamalar, sistemin çökmesi gibi sıkıntılar yaşanabilir. Bu hattı tüm hat boyunca yenileyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bununla ilgili çalışmalar yaptığımızı göreceksiniz. Çiğli’deki atık su arıtma tesisi dördüncü gazı yapılıyor, beşinci fazı da görev süremiz içinde yapacağız. Yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları devam edecek. Kıyı düzenlemelerini Kordon’da fırsata çevirmek istiyorum; Bostanlı’daki benzer bir yapıya kavuşması için düzenleme yapacağız. Kayıp kaçak oranlarını azaltacak çalışmalarla amacımız kaçak oranını yüzde 25’in altına düşüreceğiz. Her ilçede bir atık su arıtma tesisi olması lazım, olmayanlar sırası ile yapılacak. Projeleri hazır olan Dikili, Beydağ, Kınık hemen yapılacak; diğerlerini de sırası ile yapılacak. Denizin kirliliği mutlaka çözülecek. ‘Yüzecek misiniz?’ diyorlar, önce ben yüzmeyeceğim, yüzecek birini bulacağız¨ dedi.

Semt marinası ve halk plajları; İzmir’e yeni bir su hattı

Körfezin kuzey ve güney kıyılarında marina yapmak istediklerini duyuran Tugay, şehrin içinde semt marinası ve halk plajları yapmak istediklerini duyurdu. Tugay, projeyi şu sözlerle anlattı: ¨Karataş ve Karantina arasında hayalperestler tarafından değil uzmanlar tarafından bir proje yapıldı: Semt marinası ve halk plajları… Sahilevleri ve Güzelbahçe temiz, yüzülebiliyor; içeriye gelme noktasında da Körfez’i temizlemeyi bekliyoruz. Atık suyu arıtıp tarımsal sulamada kullanacağız. 2050 yılında İzmir’de susuz kalmamamız için yapmamız gereken bir iş: Yeraltı suyu haritaları. Bu zor bir şey değil, jeoloji mühendisleri hocaları kısa zamanda bunu yapabileceğimizi söylediler. Sondajlarla da seviye ve kalitesini kontrol edeceğiz. Bazı noktalarda da sünger şehir uygulaması yapılacak. Bugün karbon emisyonunu sıfırlasak dünyanın kendini yenilemesi 100 yıl… Neticede su sıkıntısı olacak. Biz bilimsel çalışmalar yaparak İzmir’de gelecekte yaşanacak su sıkıntısı en aza indireceğiz. İZSU ile görüştüm, Savaştepe Barajı ile İzmir’in su hattını bağlamak için girişimlerimiz olacak. Daha ucuz ve yazın kesintisiz su temini yapacağız. İzmir’in susuzluk yaşayamayacağını şimdiden söyleyebilirim.¨

İklim krizi ile mücadele konusuna çok önem verdiğini vurgulayan Tugay, “Karşıyaka’da iklim krizi konusuna çok önem verdik. İklim krizinin getirdiği olumsuzlukları baştan kesmek için sürdürülebilir enerji eylem planı, atık yönetimi, yeşil bölge planlaması, yeşil ve mavi master planlarını yapmış olacağız. Yeşil şehir olma yolunda planlarımız var. Bu konuda laf söyleyenlere gönderme yapıyorum da alınmıyorlar. Onlar ‘nereden ne kazanırız’ diye baktıkları için yeşil umurlarında değil. Zeytin fidanı dağıtmışlar, biz dağıtmadık direkt ektik” dedi.

Tarım alanında üreticiyi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Tugay, “Tarımla ilgili olarak İzmir’in çok güçlü bir yerel yönetim geleneği var. İzmir Büyükşehir Belediyesi üretim kooperatiflerini desteklemeye devam edecek. Üreticiyi koruyacağız. Ama sadece alımlarla değil ortak işleme tesisleri, lojistik tesisleri, tarım makinaları parkları kurarak desteğimizi genişleteceğiz. Dijital teknolojinin kullanıldığı tarım 4.0’ı üreticilerimizin kullanması için üzerimize düşeni yapacağız. Marka ve AR-GE merkezi kuracağız. Soğuk hava depoları ile ilgili hazır projeler var. Gastronomi en önemli değerlerimizden biri… Bunu geliştirmemiz, dünyaya anlatmamız lazım. Bu şehri gastronominin başkenti yapmamız lazım. Bunları yaparken isteğimiz; İzmir’in çevresinde kendine yeten üretimin sağlanması, sağlıklı ürünler üretilmesi…” diye konuştu.

¨Organik atıklar komposta dönüştürülecek¨

Yenilenebilir enerji yatırımlarını en üst seviyeye çıkaracaklarını kaydeden Tugay, “Dünyanın jeotermal kaynakları açısından çok zengin bir kentiz. Bu kaynaklarla 250 bin konutu ısıtabiliriz. Balçova’da jeotermalle çevreye hiçbir sıkıntı vermeden 25 bin konut ısınıyor. İzmir’de bunun önünü açacağız. Enerji verimliliği konusunu pek çok şeyin önüne koyacağız, enerji tasarrufu sağlayacağız. Çöpler dönüştürülebildiği kadar dönüştürülmeli, dönüştürülemediği yerde yakarak yok etmeli. İzmir’de acil ihtiyaç olan şey bu. Harmandalı’na çöp dökmeyecek, bu tesislerde çöpü yakarak yok edeceğiz. Organik atıkların komposta dönüşmesi ve toprağa iade edilmesi lazım. Toprak ürün yetiştirirken organik içeriğini kaybediyor, birilerinin onu geri iade etmesi gerekiyor. Bu, dünyanın en büyük en önemli sorunlarından biri. Susuz kalmak en önemli sorun ama gıdamızı üretemeyecek olmamızın nedeni susuz kalmak değil, toprağın verimini kaybetmesi. Bu konuya ne kadar takık olduğumu bilenler biliyor. İzmir kompost tesisi kurarak insanlara evdeki yemek atıklarını 15 20 gün depolamalarını sağlayarak sonra onları alıp vereceğimiz karta para yükleyerek geri alacağız. Kendi atıklarının İzmir’de toprağa geri dönmesini sağlayacağız; bu İzmir’e yakışmaz mı? Ben, İzmir’in bu konuya sahip çıkacağına eminim, dünya bu noktada İzmir’i örnek gösterecektir¨ açıklamalarında bulundu.

İstihdam, ekonomi ve bölgesel kalınma alanında yapacakları çalışmaları da aktaran Tugay, ¨Belediye ve kalkınma; belediyeler çöp toplayan, park ve bahçelere bakan, yolları tamir eden, arada bir insanları evlendiren kurumlar ama Türkiye o kadar kötü yönetiliyor ki artık kalkınma dışında bir şeyler yapmamız lazım. İzmir, üretimi çok, sanayisi gelişmiş, insanları eğitimli olan, genç nüfusunun çok değerli olduğu, nitelikli iş gücü için birilerinin elinden tutulmasını bekleyen bir şehir. O nedenle biz kalkınma belediyeciliği yapacağız. İş birliği gücümüzü geliştirecek, Ege Bölgesi’nin ağabeyi olarak entegrasyon çalışması yapacağız. Eğer başarırsak o zaman birilerinin bize kader gibi yaşattığı bu şartları kabul etmek zorunda kalmayacak kendi başımızın çaresine bakacağız. İzmir, sağlık turizminin başkenti olabilir. Bio-ekonomide öncü kentlerden biri olacaktır. Kırsal bölgede istihdam ve her türlü çalışmayı takip eden ofisler kuracağız. Gençlerin kooperatiflere sahip çıkmasını teşvik edeceğiz. Ürettikleri yeterli katma değere sahip olursa bunu yapacaklardır. Esnafı da iş geliştirmede yalnız bırakmayacağız. Girişimcilik merkezlerimizi çoğaltacağız. Kent içinde farklı temalarda ticari yerler oluşturmayı düşünüyoruz. Kültür, sanat ve spor alanında müzelerimiz yeterli değil. Kent ve doğa tarihi müzesine ihtiyacımız var. Kadifekale’deki tiyatroyu beş sene içinde restore edebilirsek mutlu olacağız¨ dedi.

Kültürpark, Central Park gibi olacak; Kemeraltı’na laboratuvarlar kurulacak

Kültürpark, Kemeraltı gibi kent hafızasında önemli yere sahip olan alanlar hakkında da projelerini açıklayan Tugay, ¨Kültürpark’a hepimizin hassas noktası: Benim dönemimde bir metre beton dökülmeyeceğinin sözünü veriyorum. Yeşil alanlar korunacak ve fonksiyonel olacak. Centralpark nasıl kullanılıyorsa Kültürpark da o şekilde kullanılacak. Mesela kitap fuarını orada yapabiliriz. Kültür ve spor faaliyetleri o alana çok yakışır. Detayları tek başıma değil, katılımcı olarak karar vereceğiz. Kemeraltı’nı alışveriş ve kent merkezi olmaktan çıkarıp kent laboratuvarları, atölyeler, kuluçka merkezleri ile bezediğimiz, insanların daha aktif kullandığı bir alan olarak düzenleme planımız var. Kemeraltı’na önümüzdeki günlerde gelecek canlılığın nedeni bu olacak ama kesin kararları birlikte alacağız¨ mesajı verdi.

İzmir’e kocaman bir kütüphane sözü veren Tugay, ayrıca kentte bir de İzmir Büyükşehir Senfoni Orkestrası’nı kurmak istediğini söyledi. Basmane – Ödemiş arasında ‘Kültür Yolu’ çalışması yapmak istediğini belirten Tugay, Elektrik Fabrikası’nı da geriye alacaklarına inandığının altını çizerek o alanı ise ‘Çağdaş Yaşam Merkezi’ haline getirme arzusunda olduğunu belirtti.

¨Karşıyaka’nın onuru ile daha fazla oynamayın¨

Karşıyaka’da adeta yılan hikayesine dönen stat konusunda da dikkatleri çeken bir mesaj veren Tugay, şunları söyledi: ¨Süreci başından sonuna takip etmiş birisi olarak Karşıyaka Stadı için elinden geleni yapmış ama utanmadan konuşanlara ¨Karşıyaka’nın onuru ile daha fazla oynamayın ya o stadı yapın ya da bize verin biz yapalım¨ diyorum.¨

¨Eşrefpaşa Hastanesi dört bir yana hizmet verecek¨

Sağlık alanında yapacakları çalışmaları da tek tek duyuran Tugay, ¨İnsanların sağlıkları giderek daha sorunlu hale geliyor. İzmir Tek Sağlık Bilim Kurulu, bu şehirde insanların, hayvanların, ağaçların hasta olmaması için çalışacak. Doktorların birinci görevi insanların hasta olmamasını sağlamaktır, ‘Hasta olsunlar da bize gelsinler’ diyenlerin hepsini kınıyorum. Eşrefpaşa Hastanesi’ni büyüteceğiz, kentin dört bir yanında hizmet sağlayacaklar. Sanayi bölgelerinde poliklinikler kuracak ve ücretsiz hizmetler vereceğiz. Sağlık Dijital Akademi sistemini kuracağız. Şehrimizde gürültü ve ışık kirliliği yönetimi ile etkili çalışmalar yapacağız. Sadece insanların değil, tüm yaban hayvanlarının da sağlıklı olmasını amaçlayan bir eylem planımız olacak. Amacımız çoğalmamaları ve sağlıksız bir ortamda yaşamamaları ama yaşayan her canlı bize emanet. Onların kısırlaştırılmaları, sağlıklı ortamlarda tutulmaları bizim sorumluluğumuzda¨ dedi.

¨65 yaş üzeri vatandaşa evinde tamir hizmeti¨

Belediye başkanı olduğu takdirde kentin sosyal kırılganlık haritasının çıkarılacağını ve birçok yerde semt evleri kuracaklarını söyleyen Tugay, ¨Aşevlerini ve sosyal dayanışma marketlerini çoğaltacak, öğrencilerimize burs konusunu çeşitliliğini artıracağız. Bunun için bir müdürlük kurarak öğrencilerin başvurduğunda uzman düzeyde hizmet almasını sağlayacağız. Yurt hizmeti konusunda devlet yetersiz kalıyorsa açığı kapatmalı ve gereğini yapmalıyız. Süt Kuzusu projesi ile süt dağıtımına devam edeceğiz. Karşıyaka’da uyguladığımız 65 yaş üzeri vatandaşın evinde tamir hizmeti yapma işini bütün İzmir’de uygulayacağım¨ ifadelerini kullandı.

Projelerini açıklamasının ardından salon ayağa kalkarak Tugay’ı alkışladı. Tugay, ¨Yapacağımız bütün işler bundan ibaret değil. İlçelerde yapılacak çalışmaların anlatımını ilçe belediye başkanlarımıza bıraktık. Bunun bir hikaye olduğunu, süreç olduğunu, ben olmasam da beş sene içinde bitmeyeceğini söylemek istiyorum. Sadece şu duygumuzu bütün İzmir bilmeli: Biz burada kendimize kariyer yapmak birilerine hava atmak için, bir grup insana zenginlik sağlamak için değil bu ülkenin onurlu bir evladı olarak kimsenin açıkta aç kalmasına razı olmadığımız ve bu ülkeye inandığımız için, toplumumuz için ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için yola çıktık. Bu mücadele son insanımız kendisini iyi hissedene kadar bu ülkenin onuru en yükseklere çıkana kadar devam edecektir¨ diye konuştu.