CHP ve İYİ Parti'den İmamoğlu'na ziyaret

Sabah saatlerinde CHP İstanbul yönetimi, ilçe başkanları ve 14 belediye başkanı, öğleden sonra ise İYİ Parti İstanbul yönetimi ve ilçe başkanları, Saraçhane'deki belediye binasına gelerek İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu.

CHP İl teşkilatının ziyaretinde konuşan İmamoğlu, böylesi anlarda bir arada olmanın çok daha değerli olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Yüz yüze ya da fiziksel olarak olmasına gerek olmaksızın biz zaten, aslında birbirini hisseden, bir arada değilken bile bu hukuksuzluğa ya da haksızlığa uğradığımız anlarda manen birbirimizi nasıl desteklediğimizi, olduğumuz çalışma alanlarında faaliyetlerimizle birbirimizi nasıl yüreklendirdiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İBB ile ilgili tevdi raporunun savcılığa teslim edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İmamoğlu, "Bu tür iş ve işlemlere başvurarak, 'Bir şey yapalım, ayağını kıralım, bir şey yapalım kolunu kıralım, bir şey yapalım önünü keselim, şunu yapalım, bunu yapalım.' Nafile... Ok, yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır. Er ya da geç olacaktır." diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu da CHP İstanbul İl Başkanlığı adına yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

Azimlerinin, kararlılıklarının ve çalışma inançlarının sınırlılığı olmadığını dile getiren Kaftancıoğlu, aynı inançla hep birlikte mücadele edeceklerini bildirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da ziyarette yaptığı konuşmada, tüm parti teşkilatlarıyla 31 Mart ve tekrarlanan seçim sürecinde büyük bir azimle çalıştıklarını dile getirdi.

Kavuncu, İmamoğlu'nun yalnız olmadığını ifade ederek, "Hem size hem milletimize bu cesareti, bu dik duruşu, dirayeti Genel Başkanımızdan aldığımız o ilhamla, ondan aldığımız o yönlendirmeyle bir kez daha bugün gösterelim istedik" şeklinde konuştu.