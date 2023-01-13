CHP'li Ahmet Akın: Ayvalık bir adım önde olacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) tarafından düzenlenen "Ayvalık Vizyonu Çalıştayı" başladı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olan Ayvalık'ın turizm alanında gelişimini sürdürüp, istediği noktaya yükselmesi için çalıştayın önemli olduğunu söyledi.

Ayvalık'ı daha iyi bir noktaya getirebilmek için çalıştıklarını aktaran Akın, "Bakıldığında, Ayvalık çok güzel ve büyük bir destinasyon. Tarih var, kültür var, turizm var, gastronomi var. Türkiye genelinde Bodrum, Çeşme gibi turizm merkezlerinin yanında inanın Ayvalık bir adım önde olacak. Çünkü Ayvalık'ın, her noktasıyla anlatacağı çok şey var. Bunun için yeter ki merkezi hükümetler de yerel yönetimler de gerekli katkıyı sunsun. Yapılan her şey için teşekkür ediyoruz. Ama biz çok daha iyisini yapacağız. Vizyonumuzu sizden aldığımız güçle ortaya koyarak, bunu çok daha üst noktaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çalıştaya destek verenlere teşekkür ederek, şehrin turizmini geliştirmek istediklerini kaydetti.