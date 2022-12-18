CHP'li Karaca: Altılı masa dimdik ayakta duruyor

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Ahmet Akın ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda partililerle buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlene toplantıda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sorumluklarının daha da ağır olduğunu söyledi.

Son dönemde "Altılı masa çatırdıyor." gibi söylemlerin ortaya atıldığına işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Altılı masa, demokrasi için, özgürlükler için dimdik ayakta duruyor. Altılı masayı çatlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar mı? Yapıyorlar ama oradaki 6 liderin, başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ülkeye bir borcu var. Hepimizin borcu var. O liderler farklı görüşlerde, farklı siyasi düşüncelerde olsalar da ortak paydaları, tek kişilik hükümetten bu ülkeyi kurtarmak, Cumhuriyet'i yeniden kimsesizlerin kimsesi yapmak. Yeniden bu ülkede Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bu ülkeyi demokrasiyle buluşturmak."

"Bütün projelerimiz hazır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın da, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeri bir program ve liyakatli kadrolarla ayağa kaldırmayı istediklerini söyledi.

Akın, "Biz hazırız. Yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla hazırız. Bütün projelerimiz hazır. Sadece günü bekliyoruz. O gelen gün Allah'ın izniyle milletimizin demokrasiyle buluştuğu, taçlandırdığı ve insanların alım gücünün arttığı bir gün olacak. Hep birlikte bunu sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"6 liderimizin verdiği karara saygı duyacağız"

CHP Uşak Milletvekili Yalım da cumhurbaşkanı adayı olmaları durumunda belediye başkanlarının görevlerinden istifa etmeleri gerektiğini hatırlattı.

İstanbul ve Ankara'daki büyükşehir belediye meclislerinde Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin çoğunlukta olduğunu hatırlatan Yalım, "Malum bilindiği üzere meclisteki çoğunlukları sebebiyle Cumhur İttifakı, bizim belediye başkanlarımızın istifa ettiği gün buraları elimizden alacak. Onun için böyle bir hataya düşülmez diyorum. Bu, tabii ki benim şahsi görüşüm. Şahsi görüşümü açıklıyorum. Tabii ki 6 liderimizin verdiği karara saygı duyacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşündüğünü ve bunun için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini dile getiren Yalım, "Bunun için ben tabii ki 'Parlamenter sisteme geçiş döneminde cumhurbaşkanının isminin çok fazla önde değil, kesinlikle parlamenter sisteme geçecek olan, 6 liderin aldığı kararların uygulayıcısı konumunda olacak kişiyi inşallah cumhurbaşkanı yapacağız.' diyorum" şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Ali Karaoba'nın kentte yaptıkları çalışmaları anlattığı sunumun ardından toplantı, basına kapalı devam etti.