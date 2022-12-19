City Pearl’de ikinci faz satışlar başladı

Yüksek yaşam standartları sunma avantajı ve büyük ölçekli ticaret hacmi ile Avrupa’da yeni pazarlara kapı açan Macaristan’ın başkenti Budapeşte; Nurol Holding, Özaltın Holding ve Polat Holding iş birliğinin hayata geçirdiği City Pearl ile modern bir yüze kavuşuyor. Şehrin popüler noktalarından biri olan, Tuna Nehri kıyısındaki Soroksári’ye inşa edilen projede, büyüklükleri 27 ile 147 metrekare arasında değişen 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler maksimum konfor için tasarlanıyor. 2024 yılında 341 daire, 7 ofis, 311 araçlık otopark, 356 bisiklet park yeri ve 123 depo alanı sahiplerine teslim edilecek olan projenin ikinci fazı ise, 336 daire, 10 ofis alanı, 298 park yeri ve depolama alanı ile 2025 yazında sahiplerine kavuşacak.

Avrupa’da karlı bir yatırım olarak yıldızı parlayan City Pearl’ün üzerinde inşa edildiği alanda bulunan, 19. yüzyıldan kalma ikonik su kulesi, ana girişi süsleyen ikiz boğa heykelleri ve imparatorluk tarzında inşa edilmiş olan balo salonu da restore edilerek projeye tekrar kazandırılıyor. Bölgenin ikonik binaları ile uyum içinde tasarlanan proje, modern tarzda binaları ile geçmişi ve geleceği bir araya getiriyor.

Cepheler 19. yüzyılın atmosferine uyumlu olacak şekilde dizayn edildi

İlk konsepti ödüllü Chapman Taylor mimarlık stüdyosu tarafından yaratılan, Türk ve Macar mimarların bakış açısı ile tasarlanan City Pearl; Tuna Nehri, Budapeşte Parkı ve Ulusal Tiyatro'ya olan yakınlığı ile merkezi bir konumda. Fonksiyonel, modern ve metropolitan görünümü ile bölgeyi zenginleştirecek olan projede binaların cepheleri 19. yüzyılın atmosferine uyumlu olacak şekilde dizayn edildi. Projenin kalbinde bulunan ticari alan "Piazza" ise açık hava alışveriş merkezi olarak bölgeye yeni bir dinamizm katacak. Proje, yeşil alanları, yüksek tavanlı daireleri, restoranları, kafeleri, fitness ve oyun alanları ile şimdiden şehrin içinde yeni bir şehir olarak anılmaya başladı.

Avantajlı ödeme sistemi

Şehrin içinde yeni bir şehir olarak Budapeşte’nin modern yüzü olan City Pearl’de, değeri her geçen gün artacak olan dairelerden birine sahip olmak çok kolay. Yasal işlemlerin alıcının lehine Polat Holding tarafından izlendiği daire satın alma sürecinde, %20 peşin, %80 daire tesliminde olmak üzere 2 etaplı avantajlı bir ödeme sistemi sunuluyor.