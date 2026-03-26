Çukurova’da 20 bin dönüm tarım arazisi sular altında

Mehmet Hanifi GÜLEL

Geçen yıl Çukurova’da zi­rai don ve kuraklık ile mücadele eden çiftçi, bu yıl ise aşırı yağışlardan dolayı tarım arazilerinin sular altında kalması nedeniyle sıkıntı yaşı­yor. Çukurova genelinde 20 bin dönüm tarım arazisinin sular al­tında kaldığını aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Ramazan Bayra­mı’ndan bu yana etkili olan sağa­nak yağışların Yüreğir Ovası’nda birçok tarlayı su altında bıraktı­ğını bildirdi.

Ekili bulunan mı­sır, karpuz, kavun, domates ve biber gibi erkenci ürünlerin su­lar altında kalarak zarar gördü­ğünü aktaran Doğan, çiftçilerin söz konusu ürünleri yeniden ek­mek zorunda kalacağını söyledi. Doğan, ayrıca su altında toplana­mayan narenciye ürünlerinin de kaldığını iletti.

Ovanın genelinde kot farkı dü­şük olduğu için tarla içindeki su ile drenaj kanallarındaki su se­viyesinin aynı olduğunu bildiren Doğan, bu nedenle suyun akma şansının olmadığını belirtti. Do­ğan, su seviyesinin düşmesi için drenaj kanalındaki su seviyesi­nin düşmesi gerektiğini aktardı.

Su altında kalan alanlarda mısır, buğday ve henüz hasat yapılma­yan bazı narenciye bahçelerinin de bulunduğunu ileten Doğan, “Sular altındaki arazilerde kar­puz, kavun, domates, biber gibi ekimi yapılan ürünler var. 19 Şu­bat tarihinde Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin yükselmesiyle böl­gede yine sel olmuştu. O dönem sebze ekimi yapılmamıştı ama şu an ekim yapılmış ürünler bu­lunuyor. Su altında kalan mısı­rın çoğu tekrardan sürülecek ve ekilecek. Bu da çiftçi için ekstra maliyet demek. Suların çekilmiş olduğu bazı bölgelerde, yine de belirli bir süre su altında kaldığı için mısırların sakat çıkma ola­sılığı var.

Bir hafta sonra mısırlar toprak yüzeyine çıktığında an­cak belli olur. Bayramdan bu ya­na su altında kalanlardan umut kesildi. Mısır gibi ürünler toprak yüzeyine çıkmadığı sürece TAR­SİM sigortası da kapsamıyor” dedi. Tarımın üstü açık şekilde yapıldığı için yağış, don ve diğer afetlere açık olduğuna dikkat çe­ken Doğan, hiç koruma şansının olmadığını vurguladı. Adana’da özellik Karataş bölgesinin kotu­nun düşük olması nedeniyle ora­da daha fazla arazinin su altında kaldığını açıklayan Doğan, Ada­na genelinde yaklaşık 20 bin dö­nüm tarım arazisinin sular altın­da kaldığını duyurdu.

Ürün fiyatlarında değişiklik beklenmiyor

Su altında kalan seraların için­de bulunan fidelerin hepsinin za­rar gördüğünü belirten Doğan, yüksek kesimlerde ise zararın da­ha az olduğunu dile getirdi. Ba­zı yerlerde ürünlerin kısa süre­li olarak suyun içinde kalmış ol­ması nedeniyle büyük bir sıkıntı olmayacağını vurgulayan Doğan, “Sonuç olarak suyun verdiği za­rar büyük. Kavun ve karpuzda bu yıl ekim alanı geçen yıla göre bi­raz daha az. Karpuz fiyatlılarında bir olumsuzluk olmayacak ama yine bunu hava şartları belirleye­cek. Hava şartları mayısta yüksek sıcaklıkla seyrederse karpuzla­rın hepsi bir anda yetiştir” diye konuştu.

Öte yandan, Mersin’in Tarsus ilçesinde de tarım arazileri sular altında kaldı. Kazanlı bölgesin­de etkili olan yoğun yağışlar, ta­rım alanlarını olumsuz etkiledi. Özellikle seracılığın yoğun ola­rak yapıldığı bölgede birçok se­ra su altında kaldı. Su baskınla­rı nedeniyle bazı seralarda ürün­ler tamamen zarar görürken, bazı alanlarda ise hasat edilemeden çürüdüğü belirtiliyor.