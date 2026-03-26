Çukurova’da 20 bin dönüm tarım arazisi sular altında
Adana’da bayramdan bu yana etkili olan sağanak yağış, Çukurova’da yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı. Ovada ekili bulunan mısır, karpuz ve kavun gibi ürünler sular altında kalarak zarar gördü.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Geçen yıl Çukurova’da zirai don ve kuraklık ile mücadele eden çiftçi, bu yıl ise aşırı yağışlardan dolayı tarım arazilerinin sular altında kalması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çukurova genelinde 20 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Ramazan Bayramı’ndan bu yana etkili olan sağanak yağışların Yüreğir Ovası’nda birçok tarlayı su altında bıraktığını bildirdi.
Ekili bulunan mısır, karpuz, kavun, domates ve biber gibi erkenci ürünlerin sular altında kalarak zarar gördüğünü aktaran Doğan, çiftçilerin söz konusu ürünleri yeniden ekmek zorunda kalacağını söyledi. Doğan, ayrıca su altında toplanamayan narenciye ürünlerinin de kaldığını iletti.
Ovanın genelinde kot farkı düşük olduğu için tarla içindeki su ile drenaj kanallarındaki su seviyesinin aynı olduğunu bildiren Doğan, bu nedenle suyun akma şansının olmadığını belirtti. Doğan, su seviyesinin düşmesi için drenaj kanalındaki su seviyesinin düşmesi gerektiğini aktardı.
Su altında kalan alanlarda mısır, buğday ve henüz hasat yapılmayan bazı narenciye bahçelerinin de bulunduğunu ileten Doğan, “Sular altındaki arazilerde karpuz, kavun, domates, biber gibi ekimi yapılan ürünler var. 19 Şubat tarihinde Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin yükselmesiyle bölgede yine sel olmuştu. O dönem sebze ekimi yapılmamıştı ama şu an ekim yapılmış ürünler bulunuyor. Su altında kalan mısırın çoğu tekrardan sürülecek ve ekilecek. Bu da çiftçi için ekstra maliyet demek. Suların çekilmiş olduğu bazı bölgelerde, yine de belirli bir süre su altında kaldığı için mısırların sakat çıkma olasılığı var.
Bir hafta sonra mısırlar toprak yüzeyine çıktığında ancak belli olur. Bayramdan bu yana su altında kalanlardan umut kesildi. Mısır gibi ürünler toprak yüzeyine çıkmadığı sürece TARSİM sigortası da kapsamıyor” dedi. Tarımın üstü açık şekilde yapıldığı için yağış, don ve diğer afetlere açık olduğuna dikkat çeken Doğan, hiç koruma şansının olmadığını vurguladı. Adana’da özellik Karataş bölgesinin kotunun düşük olması nedeniyle orada daha fazla arazinin su altında kaldığını açıklayan Doğan, Adana genelinde yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurdu.
Ürün fiyatlarında değişiklik beklenmiyor
Su altında kalan seraların içinde bulunan fidelerin hepsinin zarar gördüğünü belirten Doğan, yüksek kesimlerde ise zararın daha az olduğunu dile getirdi. Bazı yerlerde ürünlerin kısa süreli olarak suyun içinde kalmış olması nedeniyle büyük bir sıkıntı olmayacağını vurgulayan Doğan, “Sonuç olarak suyun verdiği zarar büyük. Kavun ve karpuzda bu yıl ekim alanı geçen yıla göre biraz daha az. Karpuz fiyatlılarında bir olumsuzluk olmayacak ama yine bunu hava şartları belirleyecek. Hava şartları mayısta yüksek sıcaklıkla seyrederse karpuzların hepsi bir anda yetiştir” diye konuştu.
Öte yandan, Mersin’in Tarsus ilçesinde de tarım arazileri sular altında kaldı. Kazanlı bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar, tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Özellikle seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede birçok sera su altında kaldı. Su baskınları nedeniyle bazı seralarda ürünler tamamen zarar görürken, bazı alanlarda ise hasat edilemeden çürüdüğü belirtiliyor.