Denizli sanayisi için yönetişim masası kuruldu

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Ka­sapoğlu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ortak akıl ve şeh­rin sorunlarının ortak bir dil­le ifade edilmesi noktasında önem taşıyan ‘Sanayi Yöneti­şim Masası’ iş birliği protoko­lüne imza attı.

Başkan Kasa­poğlu, “OSB dışındaki sanayi işletmelerimizin taleplerinin çözümü için gösterdikleri has­sasiyet, ilgi ve iş birliği önem­lidir. Oluşturulacak bu kurul, sanayimizin gelişimi ve so­runlarının çözümü için güçlü bir adım olacaktır. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Denizli Sanayi Odası Yöne­timi tarafından sanayicilerin sorunlarının daha efektif şe­kilde çözüme kavuşturulma­sı için talep edilen ‘Sanayi Yö­netişim Masası’ protokolünün imza töreni, Denizli Büyükşe­hir Belediyesi’nin ev sahipli­ğinde gerçekleştirildi.

Kasapoğlu: Sanayi bu şehrin dinamosu

Protokol imza töreninde konuşan Denizli Sanayi Oda­sı Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bugün burada, Denizli sana­yisi için büyük önem taşıyan ortak gündemimiz için bir ara­dayız. Başkanımızdan bu ça­lışmanın sözünü seçim döne­minde almıştık. Denizli, kök­lü bir sanayi kenti kimliğine sahip. Son dönemde ekono­mimizde yaşanan sıkıntılara, üretimin ve istihdamın zorlaş­masına rağmen, sanayicimi­zin geleceğe olan inancını ve umudunu hiçbir zaman kay­betmediğini biliyorum.

Yeni OSB projelerimizle, üretim ve yatırım hedeflerimizle bu şeh­rin girişimci ruhunu ve üretim aşkını canlı tutuyoruz. Deniz­li’miz, Organize Sanayi Bölge­leri’nin ötesine taşan, geniş­leyen bir sanayi yapısına sa­hip. Sanayicimizin taleplerini duymak, sorunlarını iletmek ve çözmek ve gelişimine kat­kıda bulunmak bizim öncelikli görevimiz. Bu protokol saye­sinde, bilgi akışını daha sağ­lıklı bir zemine oturtarak, sa­nayicilerimizin öneri ve şikâ­yetlerini daha etkin bir şekilde çözüme ulaştıracağız” dedi.

Denizli’de sanayinin ar­tık OSB’lerin dışına yayıldığı­nı belirten Kasapoğlu “Sayın Başkan bu şehirde en büyük OSB Başkanı sizsiniz. Çünkü OSB dışında üretim yapan sa­nayicinin taleplerine doğru­dan siz karşılık veriyorsunuz. Sanayicilerimizin yaşadığı so­runları daha etkili iletmek ve çözüm üretmek için bu yapı­nın büyük önem taşıdığını vur­gulamak istiyorum. Bu Masa sayesinde sahadaki sorunlar daha hızlı şekilde belediyeye ulaşacak. Böylece çözüm sü­reçleri hızlanacak, koordinas­yon artacak” dedi.

Ekonomik zorluklara rağ­men Denizli sanayicisinin üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatla ayakta kalmaya ça­lıştığını belirten Kasapoğlu, “Sanayi bu şehrin dinamosu. Yeni OSB projeleriyle üretim alanlarımızı büyütmek istiyo­ruz. Bu süreçte belediyemiz­le yürüttüğümüz iş birliği çok kıymetli” dedi.

“Şehrin ortak menfaatleri için birlikte çalışıyoruz”

Protokol imza töreninde ko­nuşan Denizli Büyükşehir Be­lediye Başkanı Bülent Nuri Ça­vuşoğlu şu ifadelere yer verdi; “Şehrimizin ortak menfaat­leri doğrultusunda hem üre­tenler hem de istihdam sağla­yanlar ile Büyükşehir Beledi­yesi olarak ortak bir paydada buluşmamız, bu şehrin gelişi­mi için önemlidir. Adaylık sü­recimden itibaren inandığım temel ilkelerden biri, bu şeh­rin ortak akılla yönetilmesidir. Bu süreci devam ettirmek, or­tak bir dil konuşabilmek ve or­tak sorunlara birlikte çözüm bulmak bizim için büyük değer taşıyor.

Özellikle sanayicileri­mizin, iş insanlarımızın ve tüm toplumun ekonomik zorluk­larla boğuştuğu bu dönemde, üreticilerimiz ve istihdam sağ­layanlar üzerindeki yükün far­kındayız. Küresel rekabetin ge­tirdiği zorluklar da cabası. Biz­ler de bu noktada elimizi taşın altına koymaya hazırız. İstiyo­ruz ki, bu şehirde katma değer yaratan, üreten herkes, şehrin kaynaklarıyla birlikte gelişsin ve üretimini, istihdamını ar­tırsın. Bu yolculukta üzerimi­ze düşeni fazlasıyla yapacağız.

Sanayiciler masada bu sorunları konuşacak

-Süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

-Ortak projeler ve yeni finansman kaynakları için kanallar güçlendirilecek.

-Sektörel ihtiyaçların görüşüleceği yuvarlak masa toplantıları planlanacak.

-İşgücünün becerilerini geliştirmek amacıyla, personel ihtiyacı olan sektörler ve bu sektörlerin yaygın eğitim talepleri tespit edilecek.

-Çevresel sürdürülebilirlik konusunda sektörel bazlı gündemler ele alınacak.

-Şehrin potansiyelini yükseltebilecek alanlarda ortak projeler üretilecek.

-Doğal afetlere hazırlık için ortak projeler yürütülecek.

-Kent kültürünü destekleyen ortak faaliyetler hayata geçirilecek ve projelendirilecek.