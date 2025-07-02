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Denizli sanayisi için yönetişim masası kuruldu

Denizli’de sanayi odası ve büyükşehir belediyesi sanayicinin ve şehrin sorunlarına çözüm üretmek adına ‘Sanayi Yönetişim Masası’ kurdu. Oluşturulacak kurul ile şehirde turizmden doğal afetlere sürdürülebilirlikten yeni yatırım fırsatlarına kadar pek çok ortak proje üretilecek.

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Denizli sanayisi için yönetişim masası kuruldu
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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Selim Ka­sapoğlu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ortak akıl ve şeh­rin sorunlarının ortak bir dil­le ifade edilmesi noktasında önem taşıyan ‘Sanayi Yöneti­şim Masası’ iş birliği protoko­lüne imza attı.

Başkan Kasa­poğlu, “OSB dışındaki sanayi işletmelerimizin taleplerinin çözümü için gösterdikleri has­sasiyet, ilgi ve iş birliği önem­lidir. Oluşturulacak bu kurul, sanayimizin gelişimi ve so­runlarının çözümü için güçlü bir adım olacaktır. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Denizli Sanayi Odası Yöne­timi tarafından sanayicilerin sorunlarının daha efektif şe­kilde çözüme kavuşturulma­sı için talep edilen ‘Sanayi Yö­netişim Masası’ protokolünün imza töreni, Denizli Büyükşe­hir Belediyesi’nin ev sahipli­ğinde gerçekleştirildi.

Kasapoğlu: Sanayi bu şehrin dinamosu

Protokol imza töreninde konuşan Denizli Sanayi Oda­sı Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bugün burada, Denizli sana­yisi için büyük önem taşıyan ortak gündemimiz için bir ara­dayız. Başkanımızdan bu ça­lışmanın sözünü seçim döne­minde almıştık. Denizli, kök­lü bir sanayi kenti kimliğine sahip. Son dönemde ekono­mimizde yaşanan sıkıntılara, üretimin ve istihdamın zorlaş­masına rağmen, sanayicimi­zin geleceğe olan inancını ve umudunu hiçbir zaman kay­betmediğini biliyorum.

Yeni OSB projelerimizle, üretim ve yatırım hedeflerimizle bu şeh­rin girişimci ruhunu ve üretim aşkını canlı tutuyoruz. Deniz­li’miz, Organize Sanayi Bölge­leri’nin ötesine taşan, geniş­leyen bir sanayi yapısına sa­hip. Sanayicimizin taleplerini duymak, sorunlarını iletmek ve çözmek ve gelişimine kat­kıda bulunmak bizim öncelikli görevimiz. Bu protokol saye­sinde, bilgi akışını daha sağ­lıklı bir zemine oturtarak, sa­nayicilerimizin öneri ve şikâ­yetlerini daha etkin bir şekilde çözüme ulaştıracağız” dedi.

Denizli’de sanayinin ar­tık OSB’lerin dışına yayıldığı­nı belirten Kasapoğlu “Sayın Başkan bu şehirde en büyük OSB Başkanı sizsiniz. Çünkü OSB dışında üretim yapan sa­nayicinin taleplerine doğru­dan siz karşılık veriyorsunuz. Sanayicilerimizin yaşadığı so­runları daha etkili iletmek ve çözüm üretmek için bu yapı­nın büyük önem taşıdığını vur­gulamak istiyorum. Bu Masa sayesinde sahadaki sorunlar daha hızlı şekilde belediyeye ulaşacak. Böylece çözüm sü­reçleri hızlanacak, koordinas­yon artacak” dedi.

Ekonomik zorluklara rağ­men Denizli sanayicisinin üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatla ayakta kalmaya ça­lıştığını belirten Kasapoğlu, “Sanayi bu şehrin dinamosu. Yeni OSB projeleriyle üretim alanlarımızı büyütmek istiyo­ruz. Bu süreçte belediyemiz­le yürüttüğümüz iş birliği çok kıymetli” dedi.

“Şehrin ortak menfaatleri için birlikte çalışıyoruz”

Protokol imza töreninde ko­nuşan Denizli Büyükşehir Be­lediye Başkanı Bülent Nuri Ça­vuşoğlu şu ifadelere yer verdi; “Şehrimizin ortak menfaat­leri doğrultusunda hem üre­tenler hem de istihdam sağla­yanlar ile Büyükşehir Beledi­yesi olarak ortak bir paydada buluşmamız, bu şehrin gelişi­mi için önemlidir. Adaylık sü­recimden itibaren inandığım temel ilkelerden biri, bu şeh­rin ortak akılla yönetilmesidir. Bu süreci devam ettirmek, or­tak bir dil konuşabilmek ve or­tak sorunlara birlikte çözüm bulmak bizim için büyük değer taşıyor.

Özellikle sanayicileri­mizin, iş insanlarımızın ve tüm toplumun ekonomik zorluk­larla boğuştuğu bu dönemde, üreticilerimiz ve istihdam sağ­layanlar üzerindeki yükün far­kındayız. Küresel rekabetin ge­tirdiği zorluklar da cabası. Biz­ler de bu noktada elimizi taşın altına koymaya hazırız. İstiyo­ruz ki, bu şehirde katma değer yaratan, üreten herkes, şehrin kaynaklarıyla birlikte gelişsin ve üretimini, istihdamını ar­tırsın. Bu yolculukta üzerimi­ze düşeni fazlasıyla yapacağız.

Sanayiciler masada bu sorunları konuşacak

 -Süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

-Ortak projeler ve yeni finansman kaynakları için kanallar güçlendirilecek.

-Sektörel ihtiyaçların görüşüleceği yuvarlak masa toplantıları planlanacak.

-İşgücünün becerilerini geliştirmek amacıyla, personel ihtiyacı olan sektörler ve bu sektörlerin yaygın eğitim talepleri tespit edilecek.

-Çevresel sürdürülebilirlik konusunda sektörel bazlı gündemler ele alınacak.

-Şehrin potansiyelini yükseltebilecek alanlarda ortak projeler üretilecek.

-Doğal afetlere hazırlık için ortak projeler yürütülecek.

-Kent kültürünü destekleyen ortak faaliyetler hayata geçirilecek ve projelendirilecek.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL