Denizli sanayisi için yönetişim masası kuruldu
Denizli’de sanayi odası ve büyükşehir belediyesi sanayicinin ve şehrin sorunlarına çözüm üretmek adına ‘Sanayi Yönetişim Masası’ kurdu. Oluşturulacak kurul ile şehirde turizmden doğal afetlere sürdürülebilirlikten yeni yatırım fırsatlarına kadar pek çok ortak proje üretilecek.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ortak akıl ve şehrin sorunlarının ortak bir dille ifade edilmesi noktasında önem taşıyan ‘Sanayi Yönetişim Masası’ iş birliği protokolüne imza attı.
Başkan Kasapoğlu, “OSB dışındaki sanayi işletmelerimizin taleplerinin çözümü için gösterdikleri hassasiyet, ilgi ve iş birliği önemlidir. Oluşturulacak bu kurul, sanayimizin gelişimi ve sorunlarının çözümü için güçlü bir adım olacaktır. Şehrimizin ekonomik kalkınmasına hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.
Denizli Sanayi Odası Yönetimi tarafından sanayicilerin sorunlarının daha efektif şekilde çözüme kavuşturulması için talep edilen ‘Sanayi Yönetişim Masası’ protokolünün imza töreni, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kasapoğlu: Sanayi bu şehrin dinamosu
Protokol imza töreninde konuşan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bugün burada, Denizli sanayisi için büyük önem taşıyan ortak gündemimiz için bir aradayız. Başkanımızdan bu çalışmanın sözünü seçim döneminde almıştık. Denizli, köklü bir sanayi kenti kimliğine sahip. Son dönemde ekonomimizde yaşanan sıkıntılara, üretimin ve istihdamın zorlaşmasına rağmen, sanayicimizin geleceğe olan inancını ve umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini biliyorum.
Yeni OSB projelerimizle, üretim ve yatırım hedeflerimizle bu şehrin girişimci ruhunu ve üretim aşkını canlı tutuyoruz. Denizli’miz, Organize Sanayi Bölgeleri’nin ötesine taşan, genişleyen bir sanayi yapısına sahip. Sanayicimizin taleplerini duymak, sorunlarını iletmek ve çözmek ve gelişimine katkıda bulunmak bizim öncelikli görevimiz. Bu protokol sayesinde, bilgi akışını daha sağlıklı bir zemine oturtarak, sanayicilerimizin öneri ve şikâyetlerini daha etkin bir şekilde çözüme ulaştıracağız” dedi.
Denizli’de sanayinin artık OSB’lerin dışına yayıldığını belirten Kasapoğlu “Sayın Başkan bu şehirde en büyük OSB Başkanı sizsiniz. Çünkü OSB dışında üretim yapan sanayicinin taleplerine doğrudan siz karşılık veriyorsunuz. Sanayicilerimizin yaşadığı sorunları daha etkili iletmek ve çözüm üretmek için bu yapının büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bu Masa sayesinde sahadaki sorunlar daha hızlı şekilde belediyeye ulaşacak. Böylece çözüm süreçleri hızlanacak, koordinasyon artacak” dedi.
Ekonomik zorluklara rağmen Denizli sanayicisinin üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Kasapoğlu, “Sanayi bu şehrin dinamosu. Yeni OSB projeleriyle üretim alanlarımızı büyütmek istiyoruz. Bu süreçte belediyemizle yürüttüğümüz iş birliği çok kıymetli” dedi.
“Şehrin ortak menfaatleri için birlikte çalışıyoruz”
Protokol imza töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi; “Şehrimizin ortak menfaatleri doğrultusunda hem üretenler hem de istihdam sağlayanlar ile Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir paydada buluşmamız, bu şehrin gelişimi için önemlidir. Adaylık sürecimden itibaren inandığım temel ilkelerden biri, bu şehrin ortak akılla yönetilmesidir. Bu süreci devam ettirmek, ortak bir dil konuşabilmek ve ortak sorunlara birlikte çözüm bulmak bizim için büyük değer taşıyor.
Özellikle sanayicilerimizin, iş insanlarımızın ve tüm toplumun ekonomik zorluklarla boğuştuğu bu dönemde, üreticilerimiz ve istihdam sağlayanlar üzerindeki yükün farkındayız. Küresel rekabetin getirdiği zorluklar da cabası. Bizler de bu noktada elimizi taşın altına koymaya hazırız. İstiyoruz ki, bu şehirde katma değer yaratan, üreten herkes, şehrin kaynaklarıyla birlikte gelişsin ve üretimini, istihdamını artırsın. Bu yolculukta üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.
Sanayiciler masada bu sorunları konuşacak
-Süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.
-Ortak projeler ve yeni finansman kaynakları için kanallar güçlendirilecek.
-Sektörel ihtiyaçların görüşüleceği yuvarlak masa toplantıları planlanacak.
-İşgücünün becerilerini geliştirmek amacıyla, personel ihtiyacı olan sektörler ve bu sektörlerin yaygın eğitim talepleri tespit edilecek.
-Çevresel sürdürülebilirlik konusunda sektörel bazlı gündemler ele alınacak.
-Şehrin potansiyelini yükseltebilecek alanlarda ortak projeler üretilecek.
-Doğal afetlere hazırlık için ortak projeler yürütülecek.
-Kent kültürünü destekleyen ortak faaliyetler hayata geçirilecek ve projelendirilecek.