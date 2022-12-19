Denizli, Teknik Tekstil Merkezi ile ihracatına değer katacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekarelik alanda kurulan Teknik Tekstil Merkezi ile başladı. Kentteki tekstil şirketlerinin daha yüksek katma değerli ürünlere geçerek kilogram başına ihracat fiyatlarını artırmalarına odaklanan merkez, KOBİ'lere son teknoloji ürünü makinelerle, prototip ve numune üretme imkanları sunuyor. Firmalar ortak kullanım alanı olan merkezin sunacağı avantajlardan yararlanarak uluslararası pazarlara ve finans kaynaklarına erişim ile satış ve pazarlama konusunda eğitim ve danışmanlık alabiliyor.

“Sanayide çığır açmayı hedefliyoruz”

Merkezin faaliyetleriyle ilgili açıklama yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 2020 yılında başlatılan projeyle sadece Denizli'nin değil, Türkiye tekstilinin tüm dünyada tanınmasına aracı olacaklarını ve merkezlerinin sanayide çığır açmasını beklediklerini söyledi. Denizli'nin havlu, bornoz ve ev tekstilinde merkez olduğunu anlatan Erdoğan, bu gücü dünya çapına yayma hedefi kapsamında kurulan Teknik Tekstil Merkezi'nin makine ve teçhizat altyapısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Proje kapsamında oluşturulan kümelenmeye dâhil olan firmaların yüksek teknolojiye geçiş konusunda örnek olacağına inandıklarını aktaran Erdoğan, “Bu merkezimizde Ar-Ge yapılacak, üretimi düşünülen teknik tekstil ürünlerinin numuneleri elde edilebilecek. Yeni fikirlerle projeler ortaya koyulacak. Ar-Ge'si yapılabilecek 12 ayrı sektöre hitap edebilecek ürün gamımız var. Örnek verecek olursak uçaklarda kullanılan yanmaz halılardan tutun koltuklara, otomotiv yan sanayi ile ilgili ürünlere, inşaatlarda kullanılan demir yerine mukavemeti daha güçlü kumaşlara kadar çeşitlilikte teknolojiler üzerinde çalışılacak” ifadelerini kullandı.

“Tekstilde su tüketimini azaltmayı planlıyoruz”

Medikal, havacılık ve uzay teknolojisine uzanan bir yelpazede çalışma yapma imkânı sunan merkezin diğer bir odak noktasının tekstilde su kullanımını azaltmak olduğunu kaydeden Uğur Erdoğan, susuz boyama teknolojisiyle ilgili bir projenin devam ettiğini ifade etti. Polyester ürünler ve pamuklu kumaşlarda denenen bu teknolojiyle ihracat ve ekonominin yanı sıra ekosisteme de faydalı olmaya gayret ettiklerini dile getiren Erdoğan, Ar-Ge çalışmaları tamamlanan projelerin Denizli'ye yeni yatırımlar çekmesini hedeflediklerini, bu alanda da firmalara destek ve danışmanlık vermeyi sürdüreceklerini aktardı. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 100'ün üzerinde KOBİ'ye eğitim vererek uluslararası fuarlara götürdüklerine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “30'a yakın firmamızı Frankfurt’taki uluslararası fuarda yurt dışındaki potansiyel müşterileriyle bir araya getirdik. Bu alandaki ilk ihracatımızı da yaptık. Orada ayrıca bazı üniversitelerle de bir araya gelerek projemizi ve merkezimizi geliştirip büyütmenin, yeni fikirlerle ve iş birlikleriyle taçlandırmanın gayreti içerisinde olduk. Projemizin en önemli yönlerinden biri de KOBİ'lerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarında rekabet gücünü artırmak.”

DENİZLİ