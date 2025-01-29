Doğu Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Gölbaşı demir yolu hattı Mayıs sonunda açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi.

Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı

Depremde hasar gören ve tarihi öneme sahip Gölbaşı Tren İstasyonu ve eklentilerinde ise restorasyon çalışmaları sürürken, Gölbaşı ilçesindeki rayların onarımının yüzde 95'i tamamlandı.

Bölgenin özellikle maden ve yük taşımacılığı açısından büyük öneme sahip demiryolunun onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan şöyle konuştu: "Burada şu an zarar gören Malatya ve İskenderun arasındaki rayların hummalı bir şekilde onarım çalışması yapılıyor. Şu an yüzde 95'lik bir fiziki tamamlama söz konusu. Aynı zamanda istasyon binamız ve 5 tane daha eklentisi mevcut. Onların da şu an restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu restorasyon çalışmalarımızı da inşallah nisan ayı sonu gibi bitirmeye hedefliyoruz. Rayların onarımının tamamlanmasıyla mayıs ayı sonu gibi burada tekrardan trenler yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hizmetine devam edecek."