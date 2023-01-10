Dokuma kumaş tasarımında üniversite-sanayi iş birliği

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Kıvanç Tekstil Tasarım Merkezi’nin birlikte hazırladığı Dokuma Tasarımında Yaratıcılık ve Endüstri Projesi’nde 3’üncü sınıf öğrencilerinin tasarladığı kumaşlar endüstriyel olarak üretildi. Danışmanlığını Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu’nun yaptığı, Arş. Gör. Hale Yılmaz’ın asistanlığı yürüttüğü projede, Dokuma Tasarımı 4 dersi kapsamında Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencilerinin ortaya koyduğu çalışmalar; Kıvanç Tekstil Tasarım Merkezi’nin 2022 yılı trend renklerinde temin ettiği iplikler ile dokundu.

Proje kapsamında öğrencilerden metaforik anlatım yöntemini kullanarak tema belirlemeleri istendi. Bu kapsamda öğrenciler, iki yüzü de kullanılabilen çift katlı yapıda renk örgü efekti kullanarak giysilik kumaş tasarımları yaptı. Kıvanç Tekstil’in davetiyle Ürün Geliştirme Müdürü Gülsen Bağcı Özdem ve Ürün Geliştirme Uzmanı Büşra Çeltikçi eşliğinde dokuma tesislerini gezen öğrenciler, daha sonra tema ve hazırladıkları dokuma kumaş tasarımlarını anlattıkları bir sunum gerçekleştirdi.

14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda seçilen 4 öğrencinin birer kumaşı, öğrencilerin de sürece tanık olmaları sağlanarak üretildi.

ADANA