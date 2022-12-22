Dosso Dossi 40 ülkeden 5 bin alıcıyı 130 Türk firması ile buluşturdu

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 90 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını 2023 yılında daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu fuar sırasında ve sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız” dedi.

Bu yıl en fazla Rus ve Ukraynalı misafirleri ağırladıklarını belirten Eraslan, ünlü tekstil markaların Rusya'dan çekildiğini ve Türk tekstil markaları için bunun önemli bir fırsat olabileceğini bildirdi. Dosso Dossi Fashion Show'un 20 yıldır düzenlendiğine işaret eden Eraslan, "Bugüne kadar 500'den fazla üretici ile çalıştık. 50 binin üzerinde müşteri ağırladık. Sadece kadın kreasyonlarıyla çıktığımız yolda günümüzde erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstili de dahil ederek büyüyoruz. 20 yılda yaklaşık bir milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlik sayesinde ortalama 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.