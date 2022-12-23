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Dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evi ve eklentilerinde dron destekli aramalarda, 420 gram esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evi ve eklentilerinde dron destekli aramalarda, 420 gram esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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