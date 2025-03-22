Dünya Su Günü'nde başkent barajlarından endişe yaratan görüntü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, başkent barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı. 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında havadan görüntülenen barajlardaki su kaybı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Son üç ayda barajların doluluk oranları büyük ölçüde azalırken, bugün itibarıyla Ankara barajlarındaki toplam su miktarı 431 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 751 milyon metreküp olarak kaydedilirken, 2024’te 268 milyon metreküp toplanan su bu sene sadece 55 milyon metreküp oldu.

Yağışların yetersiz kalması ve su tüketiminin artması, barajlardaki doluluk oranlarının ciddi düşüşe neden olurken, su çekilmesi nedeniyle geniş toprak alanlar açığa çıktı.